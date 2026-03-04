Colombia dio la sorpresa en SheBelieves Cup: anuncian nueva convocada

Por segunda vez consecutiva, la Selección Colombia fue invitada para disputar una competencia anual como la SheBelieves Cup que servirá como un punto de partida en el año 2026 en el que seguirán los últimos enfrentamientos de la Liga de Naciones de la Conmebol para sellar la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

A Colombia le tocó verse las caras con Canadá en el primer partido. Infortunadamente para las dirigidas por Ángelo Marsiglia, el resultado de 4-1 fue el punto de partida en esta edición que tendrá más encuentros frente a Argentina y Estados Unidos.

Este miércoles, la Selección Colombia jugará la segunda fecha contra Argentina. Para este compromiso, Ángelo Marsiglia no podrá contar nada más ni nada menos que con Gisela Robledo que fue expulsada en el juego ante Canadá. Por esta situación, el entrenador vallecaucano convocó a otra jugadora que viene de dar de qué hablar con las selecciones juveniles.

MAITHÉ LÓPEZ SE UNIRÁ A LA SELECCIÓN COLOMBIA DE MAYORES

Para estos encuentros que restan en la SheBelieves Cup en el que la Selección Colombia tendrá que sacar adelante los resultados para pelear por el título ante Canadá y Estados Unidos que se verán las caras horas más tarde este miércoles, Ángelo Marsiglia se arma con Maithé López.

La delantera santandereana acaba de ser una de las figuras en una discreta clasificación para la Copa del Mundo Sub-20. Maithé López marcó dos goles en este Sudamericano Femenino de la categoría juvenil. La delantera podrá ser una de las opciones si así lo considera Ángelo Marsiglia en estos dos partidos de la SheBelieves Cup.

Con la llegada de Maithé López, la Selección Colombia se arma en busca de darle vuelta a este mal arranque de la SheBelieves Cup. El torneo de pretemporada que se juega entre el segundo y tercer mes del año tiene la necesidad tricolor en busca de sellar estas dos victorias que quedan y con Maithé como una gran opción en la delantera del seleccionado cafetero.

Sin embargo, con Maithé López, o sin la delantera que jugará en el Vancouver Rise en esta temporada, la Selección Colombia debe mejorar bastante para poder sacar adelante los resultados en estos dos partidos que quedan. En caso de tener una buena participación con el seleccionado, López podría ser novedad en la Liga de Naciones en 2026 que arrancará en abril.