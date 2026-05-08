Otra figura del Real Madrid destapó si se fue a los puños con un compañero

En los últimos días se ha rumoreado en España que dos jugadores del Real Madrid, considerado por muchos como el mejor equipo de la historia del deporte rey, se habrían enfrentado a golpes.



El rumor apuntaba a que Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger se pelearon. De acuerdo con lo que se dice, el defensa central alemán le habría dado un golpe en la cara a su compañero, que es lateral izquierdo.

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Un rumor que creció más de lo normal

Con el paso de las horas, el rumor creció y creció, y debido a esto, el mismo Álvaro Carreras rompió el silencio y se refirió al tema. Primero, afirmó que lo que se ha dicho sobre él no es verdadero.



Luego, dejó claro que su compromiso con Real Madrid ha sido enorme desde su arribo. Señaló que en todo momento ha trabajado al máximo nivel de profesionalismo, además de decir que está cumpliendo un sueño estando en la casa blanca.

Palabras del jugador

Después, el jugador no confirmó si tuvo un enfrentamiento a golpes con Antonio Rüdiger, aunque indicó que el problema que sufrió con un compañero no tiene importancia y que ya está totalmente solucionado.



“En los últimos días, han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mí que no corresponden a la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido inquebrantable desde el primer día, y así continuará siendo. Desde que regresé, siempre he trabajado con el máximo nivel de profesionalismo, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. En cuanto al incidente con un compañero de equipo, fue un asunto aislado sin importancia que ya está resuelto. Mi relación con todo el equipo es muy buena”, manifestó, sin rodeos.

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Días complicados

Los últimos días en Real Madrid no han sido positivos, esto considerando que se ha generado una campaña de recolección de firmas para que el club venda muy pronto al reconocido francés Kylian Mbappé.



La situación con el exjugador del Mónaco de la Ligue 1 de Francia estalló por unos viajes que realizó mientras se estaba recuperando de una lesión. Ni el jugador ni el mismo Real Madrid se han pronunciado sobre el asunto.