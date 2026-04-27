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Kylian Mbappé

Real Madrid confirmó lo peor con Mbappé y pone en riesgo el Mundial

Mbappé vuelve a encender las alarmas para el Mundial con lesión confirmada desde Real Madrid.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Preocupación con Mbappé tras nueva lesión con Real Madrid antes del Mundial
Preocupación con Mbappé tras nueva lesión con Real Madrid antes del Mundial // AFP

Real Madrid ha sufrido golpes bastante duros en tan solo dos semanas, ya que primero se quedó sin Champions League al quedar eliminado ante el Bayern Múnich en la instancia de cuartos de final y ahora se queda sin su principal figura, Mbappé.

Recientemente se dio a conocer una nueva lesión de Kylian Mbappé, la ha generado preocupación tanto en su equipo como en el entorno del fútbol internacional con la Selección de Francia a menos de 50 días de iniciar con el Mundial, ya que el delantero sufrió una molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

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Real Madrid confirmó lesión de Mbappé a menos de 50 días del Mundial

El problema físico se presentó en un momento clave de la temporada cuando Real Madrid visitaba al Betis y en donde terminó cediendo el empate sobre el último minuto, poco después de que Mbappé tuviera que salir del terreno de juego por lesión, lo que incrementa la inquietud en torno a su recuperación.

Mbappé sintió una dolencia sobre el minuto 80 que, aunque común en el alto rendimiento, puede tener implicaciones importantes dependiendo de su gravedad y evolución, por lo que decidió salir inmediatamente del terreno de juego.

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Mbappé, conocido por su explosividad, velocidad y capacidad de desequilibrio, basa gran parte de su juego en la potencia de sus piernas. Por ello, cualquier lesión muscular en esta zona representa un riesgo significativo, no solo para su rendimiento inmediato, sino también para evitar recaídas.

Aunque los reportes iniciales no han confirmado el grado exacto de la lesión, este tipo de molestias puede variar desde una leve distensión hasta un desgarro más severo. En función de ello, el tiempo de recuperación puede ir desde algunos días hasta varias semanas.

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¿Cuándo debuta Francia en el Mundial?

La Selección de fútbol de Francia debutará en el Mundial de 2026 el martes 16 de junio de 2026 frente a Senegal, en partido correspondiente a la primera jornada del Grupo I.

El encuentro se disputará en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium) y, según los horarios oficiales, está programado para las 14:00 (hora de Colombia) aproximadamente.

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Grupo de Francia en el Mundial

Francia quedó ubicada en el Grupo I del Mundial de 2026, un grupo que combina selecciones de distintos continentes y estilos de juego como:

  • Francia
  • Senegal
  • Noruega
  • Irak

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