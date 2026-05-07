Real Madrid, radical en el caso Valverde y Tchouaméni: drástica decisión

Real Madrid pasa por uno de los momentos más turbulentos de este siglo. El ámbito deportivo no ayuda, pues el fracaso en esta temporada los dejó fuera de la UEFA Champions League en cuartos de final, eliminados en Copa del Rey y con opciones limitadas de llegar a disputar la Liga de España.

Todos pensaban que la llegada de Álvaro Arbeloa, en reemplazo de Xabi Alonso, le daría otro respiro al plantel. Sin embargo, las cosas han empeorado en los meses recientes y ahora, se habla de una división total en la interna del club.

Mucho se ha hablado del tema Mbappé, ante las diferencias que tendría con algún integrante del cuerpo técnico, el fuerte cruce de palabras que tuvieron Álvaro Carreras y Antonio Rudiger.

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Ahora, lo que se pensaba que era un rumor, terminó siendo realidad. Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron su cruce de palabras durante el entrenamiento matutino, llegando a carearse y de hecho, el uruguayo sufrió un golpe en su cabeza y tuvo que ser llevado a un hospital.

Decisiones en el Real Madrid por la pelea entre Federico Valverde y Aurélin Tchouaméni

Los rumores empezaron a sonar en el entorno del Real Madrid, creciendo con las redes sociales. Luego de esto, se confirmó que dicho episodio ocurrió entre los dos jugadores. Ahora, el Real Madrid no tolerará estas conductas y las repercusiones se dieron a conocer públicamente.

Real Madrid sacó un comunicado en el caso de ambos jugadores y dijeron “El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”.

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Adicionalmente, agregaron “El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.

¿Qué pasará para el clásico vs. Barcelona?

En el caso de Federico Valverde, se perdería el clásico por recomendación médica, luego del golpe recibido, según información de Abraham Romero. En el lado del francés, tampoco sería tenido en cuenta para el duelo crucial por la Liga de España.