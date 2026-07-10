España sigue en carrera por el título de la Copa del Mundo, después de derrotar este viernes 10 de julio a Bélgica con marcador de 2-1 y lograr la clasificación a la ronda semifinal.

Fabián Ruiz y Mikel Merino marcaron los goles del triunfo español.

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España golpeó primero, pero Bélgica reaccionó

En el primer tiempo, la selección de España impuso su estilo de juego al dominar el balón y darle circulación para generar espacios en la defensa de Bélgica.

Los dirigidos por Luis de la Fuente arrinconaron al rival en su propio campo, pero no mostraron determinación en los metros finales.

Por otro lado, Bélgica se replegó en su terreno y solo intentó tomar respiros con contragolpes y pelotazos largos.

Luego de insistir, España abrió el marcador en el minuto 29. Después de una acción colectiva entre Pedro Porro y Lamine Yamal, el lateral lanzó un centro a ras de piso con destino de Dani Olmo.

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Olmo remató de derecha, pero la pelota fue atajada por Thibaut Courtois, sin embargo el rebote quedó en los pies de Fabián Ruiz, que solo tuvo que empujar el balón para poner el 1-0.

Bélgica reaccionó y en el minuto 41 consiguió el empate gracias a Charles De Ketelaere.

El delantero del Atalanta de Bérgamo sorprendió al imponer su fortaleza física dentro del área, luego de un centro de Timothy Castagne para impactar la pelota con su cabeza y anotarle el primer gol a España en la Copa del Mundo.

España dominó el balón

En el segundo tiempo, la selección del España fue la gran protagonista al controlar el balón e impedir que Bélgica tuviera secuencias largas de pases.

Con presión alta y recuperación rápida, la roja arrinconó a los belgas en su propio campo, casi a la altura del cargo que defendió Thibaut Courtois, quien abandonó el partido al minuto 71 por lesión.

Lamine Yamal, Ferrán Torres y Dani Olmo fueron los hombres que mayor peligro generaron en el área de Bélgica, pero no tuvieron efectividad.

Cuando parecía que el compromiso terminaba empatado y se iba al tiempo extra, España encontró el gol que le dio la clasificación a la ronda semifinal.

En el minuto 88, Mikel Merino aprovechó un mal rebote que dio el guardameta Senne Lammens, quien reemplazó a Thibaut Courtois, tras un remate de media distancia.

Merino se le anticipó a los defensores de Bélgica para empujar el balón y sentenciar el 2-1 final.

España enfrentar a Francia

En la ronda semifinal, las selecciones de España y Francia protagonizarán uno de los partidos más llamativos de la Copa del Mundo por la clasificación a la gran final.

El duelo está programado para el martes 14 de julio a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.