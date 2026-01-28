Bombazo en el PSG: Dembélé se iría del equipo tras el Mundial 2026

Ousmane Dembélé ha encendido las alarmas sobre su futuro en el PSG. El delantero francés ha sido centro de la polémica luego de que desde suelo galo se revelara que su futuro en el cuadro parisino podría tener un camino muy distinto al imaginado y que su salida sería inminente.

Todo apunta a que las últimas semanas en el Parque de los Príncipes se han empezado a complicar notablemente. Desde hace algún tiempo, el ex Barcelona y Borussia Dortmund había manifestado que su contrato necesitaba ajustes importantes. Aunque la situación pasó desapercibida inicialmente, ahora es una fuente de dudas.

Los diálogos para la renovación de contrato del futbolista que fue la gran figura en el título de la Champions League 2025 están bastante complicados. Según las revelaciones de la prensa europea , desde el entorno del jugador hay varias exigencias para poder extender su continuidad y todo hace referencia a las exigencias económicas.

El reconocido medio 'Sky Sports' ha apuntado que los planes del delantero están lejos de Francia después del Mundial 2026. Para el atacante, la idea es jugar la Copa del Mundo y en caso de no llegar a un acuerdo para renovar, marcharse rumbo a la Liga de Arabia Saudita.

Paris Saint-Germain ha apuntado que no está dispuesto a romper la estabilidad de su economía para asegurar la continuidad de una estrella. El equipo de la ciudad luz aprendió las lecciones vividas con Mbappé, Messi y Neymar y por ello, la posibilidad de ceder en pretensiones millonarias está descartada.

La dirección deportiva del club ha manifestado que, por más que Dembélé sea su gran estrella, no hay chances de romper la seguridad del club por un jugador. Luis Campos y su equipo de trabajo ven a Ousmane como un jugador del presente, pero ya ha firmado nuevas figuras de cara al futuro.

Por ahora, el delantero enfoca todo en el cierre de esta temporada y la preparación para la Copa del Mundo. Ousmane es uno de los futbolistas llamados a ser protagonista en la cita orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Se espera que PSG y Dembélé intenten un nuevo acuerdo en el transcurso de los próximos meses. Aún no se han revelado los clubes árabes que estarían interesados en el atacante, pero todo apunta a que Al Hilal y Al Ittihad serían los principales interesados.