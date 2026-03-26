Pablo Peirano alista su regreso como técnico tras salida de Nacional y Santa Fe

Pablo Peirano vuelve a ser el centro de atención en el mercado de fichajes del fútbol sudamericano, ya que tras cinco meses sin dirigir de manera oficial en un club, podría estar a punto de empezar a retomar nivel como director técnico.

Su salida de Nacional de Uruguay se podría llegar a tomar como inesperada, tomando en cuenta que si rendimiento deportivo dejó un saldo bastante a favor, pero no terminó convenciendo. Sin embargo, su trayectoria por el club uruguayo y por otros como Santa Fe, habrían llevado a que Melgar de Perú se fijara en él.

Melgar está interesado en fichar a Pablo Peirano

Peirano llegó a Santa Fe con la misión de consolidar un proyecto competitivo, y aunque logró resultados destacados como alcanzar una final de liga, su ciclo terminó abruptamente. La eliminación en fases previas de la Copa Libertadores 2025 fue determinante para su salida, sumado a un inicio irregular en el torneo local que terminó por desgastar la relación con la dirigencia y la hinchada.

Peirano tuvo una rápida revancha al asumir como entrenador del conjunto uruguayo Nacional en abril de 2025. En sus primeros meses, incluso logró mantener buenos números y un alto porcentaje de puntos, lo que hacía pensar en un proceso sólido.

Sin embargo, su etapa en Nacional también tuvo un desenlace inesperado, ya que, a pesar de liderar la tabla anual en algunos tramos, una serie de resultados adversos marcaron su destino. La falta de triunfos en los clásicos, la eliminación en la Copa Libertadores y la caída en la Copa Uruguay fueron factores clave para que la directiva decidiera poner fin a su ciclo.

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Su carrera como director técnico en cuanto a números no es mala, cuenta con un buen historial en cuanto a resultados en competencias de nivel nacional e internacional, por lo que Melgar lo habría colocado en la carpeta de posibles fichajes para el resto de la temporada 2026.

Peirano se encuentra como agente libre, pero no es el único que estaría en los planes, ya que tendrá que competir con Alberto Gamero por el cargo. Ahora todo quedaría en manos de la directiva del cuadro peruano, el cual debe agilizar el proceso de contratación.

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¿Cómo le fue a Pablo Peirano con Nacional de Uruguay?

El estratega uruguayo, tras su salida de Independiente Santa Fe, arribó a principios de 2025 a Nacional, en donde tuvo la oportunidad de disputar 33 partidos, dejando un saldo de 23 victorias, cinco empates y cinco derrotas en los más de 200 días en los que estuvo en el banquillo.