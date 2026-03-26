Repetto dejó afuera a referente de Santa Fe: “Queda un poco relegado”

La irregularidad de Independiente Santa Fe a lo largo de este primer semestre del 2026 pone trabas en el objetivo de la institución de sellar la clasificación para los Play-Offs y para luchar por el título. Pablo Repetto pocas variantes ha tenido para poder sacar nuevas conclusiones que puedan ayudar a mejorar el nivel, pero en ese plan, dejó afuera a uno de los grandes referentes de la institución.

Lea también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de América ante Llaneros

Pablo Repetto se quedó con la Superliga BetPlay superando a Junior y se pretendía que pudiera seguir esa misma línea. Sin embargo, desilusionó en los primeros partidos sin victorias y, nuevamente ante los barranquilleros sacó adelante un triunfo apretado con el segundo tanto de Iván Scarpeta.

Sin duda alguna, el defensor central es uno de los jugadores referentes de la zaga defensiva de Santa Fe, pero, parece curioso que, de la noche a la mañana, Pablo Repetto lo haya dejado de tener en cuenta. Es uno de los líderes sea en la cancha o en el banquillo de suplentes. El entrenador uruguayo explicó por qué no ha estado en las últimas convocatorias.

¿POR QUÉ PABLO REPETTO NO TIENE EN CUENTA A IVÁN SCARPETA EN SANTA FE?

Iván Scarpeta marcó ese gol contra Junior para darle en ese momento, la segunda victoria a Santa Fe del torneo. Luego estuvo en el partido aplazado frente a Atlético Nacional en el Estadio El Campín formando dupla de centrales con Emanuel Olivera.

A partir de ese momento con los 90 minutos disputados en la derrota ante Atlético Nacional, uno de los referentes y capitanes de la institución cardenal dejó de estar en la convocatoria. Empezó a haber curiosidad por parte de los hinchas, dado que la zaga defensiva de Santa Fe ha sido muy inconsistente. Hasta se podía pensar en alguna lesión.

Lea también Muriel reveló qué pasa al interior de Junior con el futuro de Alfredo Arias

No obstante, de acuerdo con Miguel París que recogió unas palabras de Pablo Repetto, la situación de Iván Scarpeta pasa por temas de competencia con los otros defensores, “está jugando Olivera y Moreno, y está Quintero. Entonces queda un poco relegado. Ese es el motivo: tengo que elegir quiénes van al banco, que son pocos jugadores, y por eso él no está”.

Iván Scarpeta no estuvo convocado para los siguientes partidos después del de Atlético Nacional. Pablo Repetto no lo tuvo en cuenta para recibir a Alianza, visitar al Deportivo Cali y en condición de local con Medellín. El uruguayo no cambia a Emanuel Olivera con Víctor Moreno, pues, Juan Sebastián Quintero ni siquiera ha debutado.

¿ESTARÁ IVÁN SCARPETA PARA VISITAR A ATLÉTICO BUCARAMANGA?

El partido del viernes 27 de marzo entre Atlético Bucaramanga vs Santa Fe podría ser el regreso de Iván Scarpeta si así lo decide Pablo Repetto. En ese sentido, el defensor que siempre vive los partidos como una final podría regresar a una convocatoria.

Solo Pablo Repetto podrá decidir si el zaguero central hará parte o no, pues, en los últimos juegos se ha decantado por Víctor Moreno y Emanuel Olivera como la dupla de centrales y un defensor central como suplente que es Juan Sebastián Quintero.

SANTA FE ACTUALIZÓ EL DEPARTAMENTO MÉDICO

Este partido contra Atlético Bucaramanga será clave con la necesidad de una cuarta victoria para el cuadro bogotano. Pablo Repetto espera tener disponibles a todos los jugadores que están en el departamento médico como Alexis Zapata, Franco Fagúndez, Maximiliano Lovera, Jáder Obrian y Mateo Puerta.

Lea también Millonarios anunció los precios de abonos para la Copa Sudamericana

Lo de Maximiliano Lovera que salió con molestias contra Medellín no sería nada grave de acuerdo con Miguel París, sería solo una contusión. Alexis Zapata ya está sumando entrenamientos junto con el grupo. Franco Fagúndez estaría ya en la parte final de su recuperación y podría estar el viernes, mientras que Jáder Obrian está en reacondicionamiento físico.

Por su parte, Mateo Puerta sería el jugador más comprometido en el departamento médico. Llegó lesionado, tuvo su recuperación, regresó contra Deportivo Cali y debutó, pero volvió a salir con molestias. Lo del lateral derecho pasa por una lesión muscular y estaría afuera por dos semanas.