Países Bajos goleó 5-1 a Suecia en el Mundial: goles y resumen

La selección de los Países Bajos goleó este sábado 20 de junio 5-1 a Suecia en el estadio de Houston en partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa del Mundo.

El equipo neerlandés se impuso gracias al doblete conseguido por Brian Brobbey y Cody Gakpo y un tanto más de Crysencio Summerville.

Anthony Elanga logró el descuento de Suecia.

Doblete de Brian Brobbey

Brian Brobbey, delantero del registro del Sunderland de la Premier League de Inglaterra, abrió el camino de la victoria de los Países Bajos al marcar en los minutos 5 y 17.

El primer tanto del partido se registró, después de que Brobbey recibiera una asistencia de Cody Gakpo desde el costado izquierdo.

Posteriormente, en el minuto 17, Brobbey se benefició de una acción colectivo que terminó en un centro de Denzel Dumfries desde el costado derecho a la mitad del área.

Doblete de Cody Gakpo

En el segundo tiempo, los Países Bajos no permitieron que Suecia se acomodara en el terreno de juego y muy temprano, en el minuto 47, logró el 3-0.

Cody Gakpo fue el que aprovechó en esta oportunidad una habilitación de Denzel Dumfries para ganarle la espalda a los defensores suecos y anotar.

El cuarto gol del compromiso y el segundo de Cody Gakpo se registró en el minuto 53. El atacante recibió la pelota cerca del área, después de controlar encaró a un zaguero rival hasta encontrar el espacio para sorprender con un potente remate de derecha.

Crysencio Summerville sentenció la victoria

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En el remate del partido, Crysencio Summerville, que había entrado al compromiso como cambio, sentenció el 5-1 final.

El mediocampista de West Ham controló el balón sobre el carril central cerca del área de Suecia.

Summerville transportó por algunos metros hasta que sacó un fuerte remate que no pudo controlar el guardameta contratio.

Elanga maquilló el marcador

Anthony Elanga, delantero de Newcastle, había logrado el descuento para Suecia en el minuto 59.

Próximos partidos de Países Bajos y Suecia

Tras la victoria, la selección de los Países Bajos cerrará la fase de grupos enfrentando a Túnez. Suecia se medirá en la última jornada con Japón.