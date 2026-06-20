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Cody Gakpo

VIDEO - Cody Gakpo marcó el 3-0 de Países Bajos sobre Suecia en el Mundial

Gakpo marcó en el minuto 47 el tercer tanto de los Países Bajos.
Daniel Zabala
Gol de Cody Gakpo para Países Bajos Vs Suecia
Gol de Cody Gakpo para Países Bajos Vs Suecia // AFP
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Fase de Grupos - Fecha 2
Países Bajos Países Bajos
En Vivo
61'
4 - 0
Suecia Suecia
Estadísticas del partido

La selección de los Países Bajos está pasando por encima del seleccionado de Suecia este sábado 20 de junio en partido válido por la fecha 2 del grupo F que se llevó a cabo en el estadio de Houston.

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Después del doblete de de Brian Brobbey, los neerlandeses aumentaron la diferencia gracias a un tanto más de Cody Gakpo.

Así fue el gol de Cody Gakpo para Países Bajos Vs Suecia

En el inicio del segundo tiempo, cuando corría el minuto 47, los Países Bajos lograron el 3-0 gracias al atacante Cody Gakpo.

Gakpo aprovechó una habilitación de Denzel Dumfries, quien desbordó por la banda derecha hasta llegar al límite de la cancha, en donde lanzó un centro a ras de piso.

El atacante del Liverpool llegó por detrás de todos los defensores de Suecia para empujar el esférico con el borde interno de su guayo izquierdo.

VIDEO - Brian Brobbey abrió el marcador para Países Bajos Vs Suecia en la Copa del Mundo

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Brian Brobbey había marcado doblete

Brian Brobbey, atacante del registro de Sunderland, se había convertido en la figura de los Países Bajos en el primer tiempo al marcador dos goles en los minuto 5 y 17.

Con esta victoria, los neerlandeses llegan a cuatro puntos y se encaminan hacia los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En esta nota

Cody Gakpo Países Bajos Suecia Copa del Mundo Copa Mundial de la FIFA Fútbol Internacional

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