Copa del Mundo 2026: primeras selecciones eliminadas

La Copa del Mundo 2026 está en pleno desarrollo con la disputa de la fecha 2 de la fase de grupos, que ya dejó algunas selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final y dos que quedaron eliminadas sin opciones de avanzar de ronda.
Selecciones clasificadas a dieciseisavos de final
La selección de México, después de lograr victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur, llegó a seis unidades para ser líder del grupo A y asegurar su boleto a la siguiente ronda.
Del mismo modo, Estados Unidos, que ha derrotado a Paraguay y a Australia en sus dos primeras salidas, cuenta con seis puntos en la cima del grupo D para confirmar su clasificación.
Por otro lado, Brasil y Marruecos, con cuatro unidades, luego de dos fechas, lideran la zona C y ya tienen un lugar confirmado en los dieciseisavos de final.
Dos selecciones quedaron eliminadas
Así como hay selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final, también hay equipos que tienen confirmada su eliminación.
Se trata de los seleccionados de Haití y Turquía.
Haití, que ha perdido ante Escocia y Brasil, quedó en la última posición del grupo C con cero puntos.
De igual manera, Turquía, que cayó en su debut con Australia y en la segunda fecha con Paraguay, está en la última casilla de la zona D sin unidades.
A pesar de que a Haití le falta jugar contra Marruecos y a Turquía con México, la eliminación del Mundial está confirmada.