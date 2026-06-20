Copa del Mundo 2026: primeras selecciones eliminadas

La Copa del Mundo 2026 está en pleno desarrollo con la disputa de la fecha 2 de la fase de grupos, que ya dejó algunas selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final y dos que quedaron eliminadas sin opciones de avanzar de ronda.

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Selecciones clasificadas a dieciseisavos de final

La selección de México, después de lograr victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur, llegó a seis unidades para ser líder del grupo A y asegurar su boleto a la siguiente ronda.

Del mismo modo, Estados Unidos, que ha derrotado a Paraguay y a Australia en sus dos primeras salidas, cuenta con seis puntos en la cima del grupo D para confirmar su clasificación.

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Por otro lado, Brasil y Marruecos, con cuatro unidades, luego de dos fechas, lideran la zona C y ya tienen un lugar confirmado en los dieciseisavos de final.

Dos selecciones quedaron eliminadas

Así como hay selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final, también hay equipos que tienen confirmada su eliminación.

Se trata de los seleccionados de Haití y Turquía.

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Haití, que ha perdido ante Escocia y Brasil, quedó en la última posición del grupo C con cero puntos.

De igual manera, Turquía, que cayó en su debut con Australia y en la segunda fecha con Paraguay, está en la última casilla de la zona D sin unidades.

A pesar de que a Haití le falta jugar contra Marruecos y a Turquía con México, la eliminación del Mundial está confirmada.