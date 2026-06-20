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Mundial 2026

Copa del Mundo 2026: primeras selecciones eliminadas

Dos selecciones se quedaron sin posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final, luego de dos fechas de la fase de grupos.
Daniel Zabala
Primeras selecciones eliminadas de la Copa del Mundo 2026
Primeras selecciones eliminadas de la Copa del Mundo 2026 // AFP

La Copa del Mundo 2026 está en pleno desarrollo con la disputa de la fecha 2 de la fase de grupos, que ya dejó algunas selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final y dos que quedaron eliminadas sin opciones de avanzar de ronda.

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Selecciones clasificadas a dieciseisavos de final

La selección de México, después de lograr victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur, llegó a seis unidades para ser líder del grupo A y asegurar su boleto a la siguiente ronda.

Del mismo modo, Estados Unidos, que ha derrotado a Paraguay y a Australia en sus dos primeras salidas, cuenta con seis puntos en la cima del grupo D para confirmar su clasificación.

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Por otro lado, Brasil y Marruecos, con cuatro unidades, luego de dos fechas, lideran la zona C y ya tienen un lugar confirmado en los dieciseisavos de final.

Dos selecciones quedaron eliminadas

Así como hay selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final, también hay equipos que tienen confirmada su eliminación.

Se trata de los seleccionados de Haití y Turquía.

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Haití, que ha perdido ante Escocia y Brasil, quedó en la última posición del grupo C con cero puntos.

De igual manera, Turquía, que cayó en su debut con Australia y en la segunda fecha con Paraguay, está en la última casilla de la zona D sin unidades.

A pesar de que a Haití le falta jugar contra Marruecos y a Turquía con México, la eliminación del Mundial está confirmada.

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