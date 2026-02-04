Palmeiras ofertó 25 millones de euros por jugador de Selección Colombia

Continúan las noticias en el presente mercado de fichajes, donde los futbolistas colombianos sigue siendo llamativos para clubes del mundo entero, prueba de ello es una información revelada en territorio brasileño, donde el Palmeiras ha realizado una oferta de 25 millones de euros para fichar al delantero Jhon Arias.

El futbolista chocoano de 28 años, quien desde julio del año pasado decidió dejar Fluminense para emigrar al fútbol de Inglaterra para sumarse a las filas del Wolverhampton, ha recibido una gran oferta por parte del Palmeiras, que lo quiere de vuelta en el Brasileirao.

Lea también: James Rodríguez dio contundente pista de su futuro: ya tendría equipo

Jhon Arias recibe importante oferta del Palmeiras

La fuente indica que las directivas del equipo inglés estarían dispuestos a dejar salir al colombiano, sin embargo, la decisión final será tomada por el futbolista, además, Fluminense tiene tres días para igualar la oferta hecha por Palmeiras gracias al ‘derecho de tanteo’ que se estipuló cuando el ‘Flu’ acordó la transferencia al Wolverhampton.

Espere pronto más información...