Palmeiras tomó decisión con Jhon Arias para la final del Campeonato Paulista

Palmeiras, con el mediocampista colombiano Jhon Arias, enfrentará a Gremio Novorizontino en la gran final del Campeonato Paulista 2026.

El 'verdao', máximo favorito a conquistar el título, llega a la serie final, después de superar en la fase semifinal a Sao Paulo con un emocionante marcador de 2-1.

Palmeiras tomó decisión con Jhon Arias

El mediocampista Jhon Arias, a pesar de llegar a Palmeiras como gran figura para la temporada 2026, le ha tocado trabajar más de la cuenta para ganarse un lugar en la consideración del director técnico Abel Ferreira.

Arias ha sumado 68 minutos entre partidos del Brasileirao y el Campeonato Paulista, teniendo en cuenta que ha sido suplente y ha sido utilizado como revulsivo.

Para la final del Campeonato Paulista frente a Gremio Novorizontino, se tiene previsto que el colombiano vuelva a ser suplente, ya que el estratega Abel Ferreira mantendría como titulares a Maurício y Allan, con quienes deberá Arias disputar el puesto.

Y es que Maurício y Allan se han destacado en los recientes encuentros frente a Fluminense y Sao Paulo al recibir buenas calificaciones y además anotar.

De esta manera, se espera que Jhon Arias ocupe un lugar en el banco de suplentes, pero en algún momento de compromiso de la final de ida del Paulista sea enviado al terreno de juego, ya que en los pocos minutos sumados ha recibir elogios por su rendimiento.

Palmeiras Vs Novorizontino: ¿Cuándo se juega la final de ida del Campeonato Paulista?

El partido entre Palmeiras contra Novorizontino por la final de ida del Campeonato Paulista se jugará este miércoles 4 de marzo a partir de las 6:00 de la tarde en el Allianz Parque de Sao Paulo.

El duelo de vuelta está programado para el domingo 8 de marzo desde las 6:30 de la tarde en el Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.