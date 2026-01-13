Palmeiras y Flamengo mano a mano por Jhon Arias: ofertas millonarias

Jhon Arias es uno de los nombres protagonistas en las últimas horas del mercado de fichajes brasilero. El mediocampista de la Selección Colombia sorprendió al ser uno de los hombres sondeados como alternativa para reforzar a los grandes del país sudamericano.

Con una adaptación complicada al fútbol inglés y la chance latente de volver a Sudamérica, el chocoano se ha convertido en un jugador tentado por Palmeiras y Flamengo. Desde el sur del continente, el futbolista del Wolverhapton despierta el interés como refuerzo de peso para la Libertadores 2026.

Los campeones y subcampeones del Brasileirao 2025 ven al colombiano como una carta de peso que puede sacudir el mercado de pases. Pesé a su paso por Fluminense, el ex América de Cali es uno de los jugadores de mayor regularidad durante los últimos años en Brasil.

Por ello, según las versiones desde Inglaterra. Wolverhampton ha planteado la posibilidad de dejar ir al cafetero si la cifra por su venta es convincente. Un número que podría dejar a los británicos contentos sería un pago superior a los 20 millones de euros.

Aunque la prioridad de las negociaciones la ha ejercido Palmeiras, equipo que en las últimas semanas ha negociado fuertemente la opción de fichar a Arias, la intervención de Flamengo y un seguimiento de Cruzeiro cambiaría las chances.

Para el fichaje de Arias tras conocerse el interés de nuevos equipos, los Wolves podrían exigir hasta 25 millones de dólares. El equipo inglés conoce las capacidades de los cuadros brasileros y saben que una carrera de dinero no sería problema para sellar la salida.

Sin embargo, Arias no estaría totalmente seguro de volver a Sudamérica. Pesé a los malos resultados en Inglaterra, en los últimos partidos el jugador se ha venido afianzando y quiere reversar el mal arranque de su experiencia europea.

Desde el entorno de Arias se habla de su continuidad en Europa. El jugador de la Selección Colombia siente que ha ido ganando la confianza del entrenador y por ello quiere permanecer en suelo europeo.