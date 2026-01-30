Paolo Guerrero anotó el primer gol de la Liga de Perú en 2026

Inició una nueva edición del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en Perú, el cual contó con dos partidos inaugurales en donde el protagonismo se lo robó Alianza Lima, el cual sumó los primeros tres puntos de la competencia que lo dejan parcialmente en la segunda casilla.

A este triunfo se suma el logro del experimentado delantero, Paolo Guerrero, quien se encargó de abrir la cuenta goleadora de la competencia tras haber anotado desde el punto penal sobre el minuto 36 en el partido contra Sport Huancayo.

Primer gol de la Liga de Perú

La competencia presentó uno de los duelos más esperados de la primera jornada entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo, disputado en el Estadio IPD de Huancayo este viernes 30 de enero desde el mediodía. Este encuentro marcó no solo el debut de Alianza Lima en el campeonato local, sino también una prueba de fuego para el equipo dirigido por Pablo Guede, que busca recuperar protagonismo en el fútbol local e internacional.

La apertura del marcador llegó a favor de Alianza Lima gracias a un gol de Paolo Guerrero a los 36 minutos, cuando el experimentado delantero aprovechó su presencia en el área para definir con precisión y poner el 1-0 parcial, desatando la ovación de la hinchada visitante que siguió el encuentro.

Lea también Futuro resuelto de Gustavo Puerta: definido en qué equipo jugará en 2026

El momento más dramático del partido se produjo en los segundos finales. Cuando muchos ya daban por seguro el triunfo ajustado de los ‘blanquiazules’, Alan Cantero marcó el 2-1 en tiempo de descuento al 90+2′, con un remate certero que dejó sin opciones al arquero local y selló la victoria para Alianza Lima en su debut liguero.

En otras noticias: James no vendrá a jugar a Colombia

¿Cuándo jugará Alianza Lima la Copa Libertadores?

🔹 Partido de ida (Fase 1):

Alianza Lima enfrentará al Sportivo 2 de Mayo de Paraguay el miércoles 4 de febrero de 2026, con inicio programado alrededor de 19:30 horas (hora de Perú, Colombia y Ecuador).

🔹 Partido de vuelta (Fase 1):

La revancha será el miércoles 11 de febrero de 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), también desde las 19:30 horas locales.