Parte de tranquilidad desde Italia: Este será tiempo de baja de central colombiano

Las alarmas se encendieron el pasado fin de semana en Bologna y también en la Selección Colombia. Jhon Lucumí, defensor central y una de las piezas más importantes del equipo italiano, no pudo terminar el partido ante Como por la Serie A tras sentir una molestia en la parte posterior de su pierna derecha. Este lunes, el club entregó el parte médico oficial.

Luego de someterse a los exámenes correspondientes, Bologna confirmó que el colombiano presenta una lesión muscular leve que lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas. Aunque no se trata de un problema grave, sí obligará al cuerpo técnico a prescindir de uno de sus titulares habituales en un tramo importante del calendario.

“Las pruebas médicas realizadas a Jhon Lucumí revelaron una leve distensión en el isquiotibial derecho, con un tiempo de recuperación previsto de tres a cuatro semanas”, informó el club italiano a través de un comunicado oficial.

Baja sensible para Bologna

La ausencia de Lucumí representa un golpe para Bologna, que ha encontrado en el colombiano un pilar defensivo durante la temporada. El zaguero suma 23 partidos oficiales y un gol en la campaña 2025/26, siendo uno de los jugadores con mayor regularidad bajo las órdenes del cuerpo técnico.

De acuerdo con los tiempos estimados, el defensor se perdería alrededor de siete partidos, incluyendo compromisos clave de Serie A y su disponibilidad para los cuartos de final de la Copa Italia, donde Bologna enfrentará a Lazio el próximo 4 de febrero. Su regreso estaría previsto para los primeros días de ese mes, siempre y cuando la evolución sea favorable.

El club también aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo al futbolista, deseándole “mucho ánimo y una pronta recuperación” a través de sus redes sociales.

Tranquilidad en Selección Colombia

A pesar de la preocupación inicial, todo indica que Lucumí no tendrá problemas para estar disponible con la Selección Colombia en la primera fecha FIFA del año, programada para finales de marzo. En esa ventana internacional, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Croacia y Francia como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026.

Mientras tanto, Bologna se mantiene en la novena posición de la Serie A con 27 puntos, intentando acercarse a puestos europeos, aunque deberá afrontar las próximas semanas sin uno de sus referentes defensivos.