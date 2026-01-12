Detalles del proyecto que tenía Yeison Jiménez con la Selección Colombia para el Mundial

El fallecido cantante Yeison Jiménez tenía un proyecto especial ligado a la Selección Colombia, con la mira puesta en el Mundial de 2026, según se conoció tras su repentina muerte.

Jiménez, quien perdió la vida el pasado sábado 10 de enero en un accidente aéreo cuando se desplazaba hacia Marinilla, Antioquia, era un reconocido seguidor del combinado nacional.

La existencia de este proyecto fue confirmada por su colega y amigo Jessi Uribe, quien entregó detalles en medio de una presentación realizada durante el fin de semana.

Desde el escenario, Uribe reveló que varios exponentes de la música popular estaban a punto de grabar una canción en homenaje a la Selección Colombia.

Jessi Uribe grabaría una canción sobre la Selección Colombia con Yeison Jiménez

“Mañana yo grababa canción con Yeison Jiménez, Jhon Álex Castaño, Alzate, Jhonny Rivera, Pipe Bueno y Luis Alfonso. Todos nos íbamos a reunir en mi casa, ya lo teníamos listo. Una canción para la Selección Colombia”, expresó el cantante.

El plan incluía no solo la grabación del tema, sino también la realización de un video musical con todos los artistas luciendo prendas oficiales de la Tricolor.

Uribe también contó una anécdota que refleja el entusiasmo de Yeison Jiménez por el proyecto y por la Selección Colombia.

“Me dijo ‘papi, no me da tiempo para comprar la camiseta, ayúdame a conseguir la camiseta, es talla L’”, relató visiblemente conmovido.

Yeison Jiménez, quien tenía 34 años, se había consolidado como uno de los principales referentes de la música popular en Colombia, y su proyecto con la Selección queda ahora como un emotivo recuerdo de su pasión por el país y el fútbol.