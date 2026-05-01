"Partido asqueroso": Guardiola sobre el Bayern Múnich Vs PSG

"La víspera, miré el calendario, PSG-Bayern Múnich, y me dije: ¡vaya partido asqueroso!". El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, bromeó sobre el partido de Liga de Campeones del pasado martes, que no vio en directo por estar presenciando al mismo tiempo un encuentro de la tercera inglesa.

El técnico español fue preguntado este viernes en la rueda de prensa previa al duelo contra el Everton por su decisión de acudir el martes al partido de League One entre Stockport County y Port Vale, en lugar de ver el atractivo duelo de ida de semifinales entre los campeones de Europa parisinos y el Bayern (5-4), su antiguo club.

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"La víspera, miré el calendario, PSG-Bayern Múnich, y me dije: ¡vaya partido asqueroso!. Los entrenadores no son buenos, Luis (Enrique) y 'Vinny' (Kompany). De verdad, de verdad malísimos, ¡unos jugadores de mierda! Así que decidí ir. Estoy enamorado del fútbol inglés y fui a ver al Stockport", respondió fingiendo menosprecio.

En realidad, "vi el partido al volver de Stockport" y "estaré en mi sofá" delante del televisor para la vuelta, el próximo miércoles en Alemania, precisó.

Guardiola siempre ha defendido el fútbol como un espectáculo, cuando los dos equipos no especulan con el resultado, aunque eso implique como el pasado martes errores defensivos y muchos goles.

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"Eso es el fútbol", dijo.

También reconició que la otra semifinal, que el miércoles disputaron el Atlético de Madrid y el Arsenal (1-1) "también fue un buen partido, con un estilo diferente".

El Manchester City, campeón de Europa 2023, fue eliminado esta temporada en octavos de final por el Real Madrid y el sábado tiene un duelo esencial ante el Everton en su lucha por la Premier League con el Arsenal, que lidera la tabla con tres puntos de ventaja, aunque con un partido más.