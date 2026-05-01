Bayern Múnich toma decisión con Lucho Díaz en Bundesliga antes de la semis de vuelta de Champions

Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, se prepara para afrontar un nuevo compromiso, en medio de la serie semifinal de la UEFA Champions League contra París Saint Germain.

Se tiene previsto que este sábado 2 de mayo, el gigante de Baviera enfrente en condición de local al Heidenheim en partido válido por la fecha 32 de la Bundesliga, que ya consagró anticipadamente al Bayern.

Después del impresionante desgaste físico demostrado en el encuentro de ida de la semifinal de la Champions League, se espera que le entrenador Vincent Kompany haga varios cambios en la alineación titular, teniendo en cuenta que el miércoles 6 de mayo se jugará el duelo de vuelta en el Allianz Arena.

¿Qué pasará con Luis Díaz?

Inicialmente se prevé que el colombiano Luis Fernando Díaz tenga jornada de descanso o por lo menos no sea titular, ya que ha estado desde el pitazo inicial en los últimos cinco partidos jugados.

Lea también Luis Díaz genera revuelo en Inglaterra: explosión de referentes contra Liverpool

Díaz no se pierde un duelo o es alternativa de Bayern Múnich desde que fue suplente el 11 de abril en la goleada 5-0 sobre St. Pauli.

Desde entonces, Lucho participó, como titular, en los partidos contra Real Madrid, Sttugart, Bayer Leverkusen, Mainz y PSG.

Lea también Griezmann mandó recado que implica al Bayern Múnich de Luis Díaz

Por otro lado, Kompany apostaría por una alineación compuesta por Jonas Urbig, Konrad Laimer, Kim Min-jae, Hiroki Itō, Deniz Emre Ofli, Bara Sapoko Ndiaye, Leon Goretzka, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Harry Kane y Nicolas Jackson, según informó TZ.

De esta manera, Pavlović, Olise y Kane serían los únicos habituales titulares que sumarían minutos desde el arranque frente a Heidenheim, aunque se espera que otras figuras participen en el segundo tiempo para mantener el alto ritmo de competencia.