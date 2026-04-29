Se confirma ventaja para Bayern y Lucho Díaz Vs PSG en la vuelta de las semis en Champions

Bayern Múnich y París Saint Germain disputan una vibrante serie semifinal en la UEFA Champions League. En el partido de ida, el equipo francés se impuso en condición de local con marcador de 5-4 y ahora definirán el clasificado a la final el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.

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PSG sufre importante baja

Este miércoles 29 de abril se confirmó que el París Saint Germain no podrá contar con una de sus figuras para el partido de vuelta de la semifinal.

Se trata del lateral derecho Achraf Hakimi, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial en los últimos minutos del encuentro de ida de la semifinal.

Las pruebas médicas confirmaron que Hakimi estará entre dos y tres semanas de baja, según detalló RMC Sport.

El problema del zaguero de 27 años no le impedirá disputar la Copa del Mundo con la Selección de Marruecos, pero sí lo sacará de la recta final de la temporada con PSG.

¿Ventaja para Bayern y Lucho?

La baja de Achraf Hakimi podría significar una ventaja para Bayern Múnich y especialmente para el colombiano Luis Díaz en el partido de vuelta de la ronda semifinal en la Champions League.

Y es que Hakimi se posiciona como lateral derecho y tiene como principal misión defender el ataque por la banda izquierda de Bayern Múnich, en la que se ubica Lucho Díaz.

Adicionalmente, el marroquí es una constante opción en el ataque gracias a su velocidad.

Teniendo en cuenta su inminente ausencia, Díaz podría ser una alternativa importante de Bayern Múnich para atacar por la banda izquierda con su desequilibrio y habilidad.

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Bayern Múnich Vs PSG: fecha, hora y cómo VER EN VIVO las semifinales de la Champions

El partido entre Bayern Múnich contra PSG por la vuelta de las semifinales en la Champions League se disputa este miércoles 6 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano, en el estadio Allianz Arena.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Disney + y ESPN.