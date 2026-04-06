En la previa de su debut en la Copa Libertadores, Independiente Santa Fe lanzó un mensaje contundente a su hinchada de cara al duelo frente a Peñarol este jueves en El Campín. El club bogotano pidió un comportamiento ejemplar en las tribunas, con el objetivo de evitar sanciones económicas por parte de la Conmebol.

Santa Fe lanzó advertencia a su hinchada: preocupación en la Copa Libertadores

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A través de sus canales oficiales, el equipo fue enfático en su llamado: “NO empleemos insultos y ofensas al rival ya que nos exponemos a una multa económica por parte de la organización”. La advertencia llega en un momento clave, en el regreso del ‘León’ al torneo internacional más importante del continente, donde cada detalle fuera de la cancha también cuenta.

El mensaje no solo se centra en evitar castigos, sino en promover un ambiente de respeto y apoyo incondicional: “Vivamos el fútbol en paz y apoyemos al León los 90 minutos, juntos con garra y corazón”, señaló la institución, apelando al sentido de pertenencia de su afición para convertir el estadio en un aliado.

Jueves 9 de abril: debut de Santa Fe en Copa Libertadores contra Peñarol

Este llamado se produce en medio de un contexto deportivo complejo. El equipo dirigido por Pablo Repetto ha tenido dificultades en la Liga BetPlay, con resultados irregulares y decisiones tácticas cuestionadas. A esto se suma la incertidumbre por el estado físico del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien es duda para el debut tras una molestia muscular.

Pese a las adversidades, Santa Fe confía en hacerse fuerte en casa y comenzar con pie derecho su participación en la Libertadores. Para ello, considera fundamental el respaldo de su hinchada, pero dentro de los parámetros que exige el torneo.

Así, el compromiso ante Peñarol no solo será una prueba deportiva, sino también un examen de comportamiento en las gradas, donde el club espera que la pasión se traduzca en aliento constante y respeto por el rival.