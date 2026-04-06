Defensa de Santa Fe está sancionado y NO jugará contra Peñarol

Independiente Santa Fe tendrá otra baja para su debut en la Copa Libertadores 2026. El equipo cardenal no podrá contar con uno de sus defensores centrales para el compromiso frente a Peñarol, programado para el próximo jueves 9 de abril en el estadio El Campín.

Juan Sebastián Quintero deberá cumplir una fecha de sanción arrastrada desde su paso por Deportivo Pereira en la edición 2023 del certamen continental. El zaguero fue expulsado en los cuartos de final de aquella competencia y ahora deberá pagar dicha suspensión.

De esta manera, el entrenador Pablo Repetto pierde una alternativa importante en la zona defensiva, un sector en el que Santa Fe ha presentado varias dificultades a lo largo del semestre en la Liga BetPlay y en sus recientes compromisos.

Ante este panorama, todo indica que la pareja de centrales titular para el duelo frente al conjunto uruguayo estará conformada por Emanuel ‘Turro’ Olivera y Víctor Moreno, quienes asumirán la responsabilidad en el fondo del equipo bogotano.

Por su parte, el defensor Iván Scarpeta aparece como la principal opción desde el banco de suplentes, en caso de que el cuerpo técnico necesite realizar ajustes durante el compromiso.

Fecha y hora de Santa Fe vs Peñarol

El partido entre Independiente Santa Fe y Peñarol se disputará el jueves 9 de abril a partir de las 9:00 p. m. en Bogotá, y marcará no solo el cierre del grupo E en la primera fecha, sino también el último encuentro de toda la jornada inicial de la Copa Libertadores.

Jugadores lesionados en Santa Fe previo al debut en Libertadores

Además de la ausencia de Quintero, el cuerpo técnico cardenal está a la expectativa por la evolución del portero Andrés Mosquera Marmolejo, quien no ha podido estar en los dos partidos más recientes debido a una lesión.

En la misma línea, el extremo Jáder Obrian continúa en proceso de adaptación física y futbolística, por lo que su presencia en la convocatoria aún no está garantizada; otro descartado por molestias físicas es el lateral derecho Mateo Puerta; mientras que el mediocampista Ewil Murillo sigue en recuperación y difícilmente podrá ser tenido en cuenta en el corto plazo.

Así las cosas, Santa Fe ajusta piezas en una carrera contra el reloj para su estreno internacional, con la necesidad de sobreponerse a las bajas y comenzar con triunfo su camino en la Copa Libertadores ante un histórico de América.