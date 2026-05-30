El semestre de apertura en el Fútbol Profesional Colombiano está a punto de llegar a su fin y junto con ello también se conocerá a un nuevo campeón de la Liga Betplay, el cual estará entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

Mientras tanto, los equipos que ya quedaron eliminados se van preparando en el mercado de fichajes, ultimando detalles, pero también aparecen inesperados problemas, tal como lo sería el inicio de Pasto sin director técnico tras una drástica sanción impuesta por Dimayor a Jonathan Risueño.

Pasto estará sin director técnico durante seis fechas de la Liga Betplay

Deportivo Pasto fue uno de los equipos que sorprendió en el transcurso de la Liga Betplay de apertura, habiendo clasificados a los cuartos de final en las primeras casillas de la tabla de posiciones y complicándole la vida a varios de los grandes en el transcurso del "todos contra todos".

Este gran momento lo vivieron gracias a figuras como Andrey Estupiñán, quien terminó como goleador del torneo, y de Jonathan Risueño, el estratega español que llegó a tomar las riendas del equipo, implantar una idea de juego diferente y sacar buenos resultados.

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Sin embargo, con el pasar del torneo también se vieron varias actitudes polémicas por parte de Risueño, quien ganó varios llamados de atención e incluso suspensiones, la más grave de ellas la impuso recientemente Dimayor tras los acontecimientos sucedidos en el duelo contra Tolima en los cuartos de final.

El español fue castigado por Dimayor con seis partidos de suspensión y una multa económica de $2.276.176 por un altercado físico al empujar al volante de Deportes Tolima, Juan Pablo Nieto, en el partido que perdieron 2-0.

Hinchas de Pasto también fueron sancionados por Dimayor

Pasto no solo se vio perjudicado por el caso de la suspensión de su director técnico, sino que la hinchada también se vio perjudicada, ya que tendrá dos fechas de suspensión total de plaza y una multa económica de $15.758.145, tras la invasión del campo por parte de los hinchas del cuadro “Volcánico” al final del partido que el equipo perdió 0-2 ante Deportes Tolima.