Polémica en Junior: jugador respondió a las críticas de los hinchas

A pesar de ser finalista de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla ha sido protagonista de algunas polémicas, teniendo en cuenta la pobre actuación en la Copa Conmebol Libertadores.

Y es que en el certamen internacional el equipo 'rojiblanco' ocupó la última posición del grupo F con solo cuatro puntos, después de una victoria, un empate y cuatro derrotas.

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Dichos resultados generaron la eliminación de Junior, que ni siquiera consiguió la clasificación a la Copa Conmebol Sudamericana.

Yimmi Chará respondió a las críticas

En las últimas horas, después de la dolorosa derrota ante Palmeiras en la fecha 6 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores, Yimmi Chará realizó una polémica publicación en sus redes sociales.

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Chará compartió una imagen con las estadísticas de su rendimiento, en las que destacó la distancia que corrió.

Lo hecho por Chará ha sido interpretado como respuesta a las críticas que se han dirigido hacia el jugador, quien ha sido señalado por parte de la afición.

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Al futbolista de 35 años se le cuestiona la imprecisión en los pases y la poca efectividad en partidos importantes, a pesar de ser uno de los capitanes del equipo.