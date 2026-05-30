Lorenzo lo confirmó: el jugador que necesita "atención especial" en la Selección Colombia

La Selección Colombia adelanta los trabajos de preparación de cara a la participación en la Copa del Mundo. Desde el pasado 25 de mayo, el equipo nacional se concentra en Bogotá, en donde alterna los entrenamientos entre la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol y el estadio Metropolitano de Techo.

Néstor Lorenzo confirmó "atención especial" con jugador

En las últimas horas, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, habló en exclusiva con Deportes RCN. En su diálogo, Lorenzo dio detalles sobre cómo han llegado físicamente los jugadores a la concentración.

En sus declaraciones, Lorenzo reconoció que hay un futbolista con el que se está teniendo una "atención especial" por presentar un leve problema.

Se trata de Jhon Córdoba, que según explicó el entrenador, se presentó con un inconveniente en un tendón.

"El único que merece unos días de atención especial es Jhon Córdoba por un problema en un tendón, lo vamos a ir viendo cada día, pero la proyección es buena", explicó Lorenzo.

Jhon Córdoba se perdería el partido de despedida con Costa Rica

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Con el objetivo de cuidar su condición física y garantizar su participación en la Copa del Mundo, Jhon Córdoba no sumaría minutos este lunes 1 de junio en el partido amistoso que jugará la Selección Colombia contra Costa Rica.

Córdoba haría parte de la delegación en el evento, pero se mantendría al margen del compromiso.