Patriotas le ganó a los más grandes e hizo millonaria venta a equipo de Europa

En medio del desarrollo de la Copa Mundial también se está llevando a cabo la apertura del mercado de fichajes en todo el mundo y en donde los jugadores colombianos una vez más se están robando el protagonismo.

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En su mayoría se está acostumbrado a que se muevan los nombres que aparecen en la Selección Colombia, los clubes internacionales y uno que otro de la Liga Betplay. Sin embargo, en esta ocasión es Patriotas el equipo que se está robando el show al confirmar el negocio que se llevó a cabo con Dynamo Makhachkala por los derechos deportivos de Andrés Alarcón.

Patriotas vendió a Andrés Alarcón al fútbol de Rusia

El Fútbol Profesional Colombiano se viene reforzando de la mejor manera, pero también está dando de qué hablar a nivel internacional, ya que el nivel que se está demostrando en primera y segunda división han hecho que los clubes del exterior se fijen en los jugadores.

En esta ocasión le tocó a Patriotas ser protagonista, opacando a los grandes clubes de la Liga Betplay con un millonario negocio que se llevó a cabo con Dynamo Makhachkala de la liga de Rusia.

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En los últimos años Patriotas se ha convertido en un buen exportador de jugadores, tal como ocurrió en su momento con Jhon Arias y ahora con Andrés Alarcón, el defensor de 25 años que vivirá su primera experiencia internacional y que le dejó una millonaria suma de dinero al club.

Dynamo compró el 50% de los derechos deportivos de Andrés Alarcón por cerca de 500.000 dólares, firmándole un contrato hasta junio de 2029. Mientras que Patriotas conservará el otro 50% en caso de otra futura operación que los seguirá beneficiando económicamente.

¿Cómo le fue a Andrés Alarcón con Patriotas?

El central barranquillero comenzó a sumar minutos con la camiseta de Patriotas desde la temporada 2023 y desde entonces ha tenido la oportunidad de sumar 46 partidos, más de 3.700 minutos dentro del terreno de juego en primera y segunda división del FPC en donde se logró reportar con 4 goles y una asistencia.