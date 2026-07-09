Millonarios se queda sin su fichaje estrella tras un problema familiar

Millonarios no la pasa bien en medio de la pretemporada, ya que el trabajo que se está llevando a cabo con respecto a su plantilla de jugadores se estaría complicando más de lo normal tras darse a conocer que una de las contrataciones más esperadas por los hinchas finalmente no podría llegar.

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El equipo dirigido por Fabián Bustos ha venido haciendo algunos movimientos en el mercado de fichajes en cuanto a refuerzos y ya anunció el fichaje de Francisco Chaverra, renovaciones y reintegros importantes, pero la verdadera contratación que se estaba esperando era la de Cristopher Varela, quien iba a ser su nuevo arquero hasta que se conoció que habría rechazado la oferta.

Millonarios sigue sin contratar arquero

Cristopher Varela es un arquero que ha despertado el interés de Fabián Busto y por lo cual junto con la mesa directiva y Michaloutsos se habrían empezado a llevar a cabo acercamientos para intentar llevar a cabo a respectiva contratación.

Varela ya conoce bastante bien el fútbol colombiano tras haber jugado con con Atlético Bucaramanga y La Equidad, procesos deportivos que le permitieron sumar convocatorias en la selección de Venezuela y ha atajado en uno que otro partido.

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Actualmente el portero de 26 años estuvo en la carpeta de posibles fichajes de Millonarios y se planeaba que se pudiera adquirir el 50% de los derechos deportivos, pero lamentablemente la negociación se habría caído.

Cuando todo parecía que el cuadro 'embajador' finalmente contaría con un nuevo arquero tras la salida de Diego Novoa y Guillermo de Amores, apareció un contratiempo inesperado por parte de Varela, quien habría tenido que rechazar el contrato propuesto tras un tema familiar.

Refuerzos de Millonarios

Por el momento la única contratación que se ha llevado a cabo es la de Francisco Chaverra, quien llegó procedente de Medellín y firmó contrato hasta junio de 2027. Sin embargo, también se debe hablar de la renovación de Mackalister Silva hasta el final de la temporada 2026 y el regreso de Daniel Ruiz tras terminar su préstamo con CSKA Moscú.

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Salidas confirmadas de Millonarios para el segundo semestre

Hasta el momento, desde Millonarios se han confirmado las salidas de siete jugadores, algunos por transferencia o préstamo, mientras que a otros por no renovación de contrato.

Se trata de Beckham David Castro, Diego Novoa, Nicolás Giraldo, Álex Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Guillermo de Amores y Falcao García.