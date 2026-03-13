Paulo Autuori podría regresar a dirigir en el FPC tras problemas en Perú

Finalizó la fase 3 de la Copa Libertadores y junto con ello se conocieron a los equipos que alcanzaron la fase de grupos de esta nueva edición, en la que precisamente se encuentra el nombre de una de las escuadras más icónicas del fútbol peruano, Sporting Cristal.

El equipo de Lima se instauró en la fase de grupos tras dejar en el camino a Carabobo por la definición del punto penal, pero cayendo en el duelo de vuelta en casa. El rendimiento de Sporting no ha convencido del todo a Paulo Autuori y tras la clasificación se habló de una posible salida del club.

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Nacional también se podría fijar en Autuori

El estratega brasileño arribó al fútbol de Perú para dirigir a Sporting en el inicio de la temporada 2025 y, aunque se ha sabido mantener con algunos resultados positivos y participaciones internacionales, Autuori todavía no se termina de convencer del todo con el rendimiento del equipo.

La "gota que habría derramado el vaso" sería lo ocurrido en el duelo de vuelta ante Carabobo en condición de local, ya que cayeron por un marcador de 1-2 y todo se tuvo que definir en el punto blanco, en donde por fortuna lograron clasificar con un resultado de 3-2.

Sin embargo se habría dado una sorpresiva situación de Paulo Autuori generó incertidumbre en Sporting Cristal luego de que trascendiera que el técnico brasileño habría presentado su renuncia al cargo tras la clasificación del club a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La noticia, que comenzó a circular en medios y programas deportivos en Perú, provocó revuelo entre los hinchas celestes y abrió un debate sobre el futuro del proyecto deportivo del equipo rimense.

Por el momento no se habría hecho oficial la decisión, pero esta podría ser una alentadora noticia para Atlético Nacional, ya que el presente deportivo de Diego Arias no es el mejor de todos y tener de regreso a un viejo conocido, con amplia experiencia y que sabe lo que es quedar campeón sería de gran ayuda.

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¿Cómo le ha ido a Autuori con Sporting Cristal?

El técnico de 69 años lleva casi un año al mando de Sporting Cristal desde que se confirmó su salida de Paranaense. Con el cuadro peruano ha logrado sumar 22 victorias, 11 empates y 11 derrotas, un saldo irregular para lo que está acostumbrado el brasileño.