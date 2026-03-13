JuanFer se sinceró con el nuevo estilo de River: “Es intenso y trabaja fuerte”

Llegó la hora para que River Plate pasara la página de Marcelo Gallardo. El ‘Muñeco’ dejó el club por los resultados y en solo un partido con Eduardo ‘Chacho’ Coudet, los riverplatenses sacaron un resultado positivo superando de manera agónica a Huracán en condición de visitante.

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Era un partido complejo y en el equipo ‘Millonario’ estaba como opción Juan Fernando Quintero que regresó después de superar una lesión. Un desgarro grado I en el bíceps femoral derecho. El colombiano volvió en tiempo récord con una recuperación de solo dos semanas cuando se esperaba que su vuelta iba a ser en tres.

Entró en el segundo tiempo y en la primera jugada que tuvo se hizo cargo de un lanzamiento desde el punto penal. Infortunadamente, en la pelea con el guardameta Hernán Galíndez, el ecuatoriano lo esperó y atajó. Pero, en el siguiente cobro con Gonzalo Montiel, el lateral argentino dio el golpe final para quedarse con los tres puntos.

JUAN FERNANDO QUINTERO, EL PENAL FALLADO Y EL ESTILO DE EDUARDO COUDET

El cambio de director técnico pega siempre fuerte, y más cuando Marcelo Gallardo llevaba tanto tiempo en la institución ganando todo con el club riverplatense. En ese sentido, la llegada de Eduardo Coudet revolucionó bastante por ser otro estilo de juego, un perfil más intenso según lo han descrito los jugadores que han sido dirigidos por el ‘Chacho’.

Con apenas una semana de trabajo, Juan Fernando Quintero afirmó que, “Chacho vive los partidos como se lo ve y trata de trasladarlo a nosotros dentro del campo de juego. Llevamos una semana de trabajo y tratamos de hacer lo que nos pide. Es un técnico intenso, que trabaja muy fuerte y que busca un equipo siempre corto. Estamos encontrando rápido la idea”.

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Eduardo Coudet tiene en su palmarés dos títulos como entrenador que ganó con Racing Club de Avellaneda en el 2018/19 y el Trofeo de Campeones en 2019. En ese mismo año fue catalogado como el mejor entrenador de la Primera División de Argentina.

QUINTERO SE REFIRIÓ AL PENAL

Con poco tiempo en cancha, la primera acción de Juan Fernando fue una pena máxima que no pudo concretar. Hernán Galíndez le ganó el duelo, “estoy contento por volver. Me tocó fallar el penal, pero es una situación de rigor del partido. Hay mérito del arquero, que me esperó bien y lo terminó atajando. A veces entra y a veces terminamos errando”.

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Después de ese fallo de Juan Fernando Quintero en el punto penal, hubo otra pena máxima en la que Gonzalo Montiel sí marcó. El lateral es uno de los especialistas en estos lanzamientos. Quintero sentenció que, “llevamos mucho tiempo jugando juntos y nos conocemos. Los dos somos los elegidos para patear y nos sale natural. El que está mejor va a patear. Por suerte pudimos ganar, porque había que hacerlo. El mérito es de todo el equipo”.