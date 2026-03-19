Peláez y De Francisco EN VIVO HOY jueves 19 de marzo

El programa radial Peláez y De Francisco tendrá una nueva emisión este jueves 19 de marzo de 2026, la cual se podrá escuchar desde las 11:00 a. m. (hora colombiana) a través de La FM y también por la señal digital de Deportes RCN, con el análisis de los principales hechos del fútbol colombiano e internacional.

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Peláez y De Francisco EN VIVO - martes 17 de marzo

Temas del 17 de marzo en Peláez y De Francisco

Uno de los temas centrales del día será el análisis de los cruces definidos para los cuartos de final de la UEFA Champions League, instancia que ya tiene a sus ocho mejores equipos y que promete duelos de alto nivel en la recta decisiva del torneo.

Asimismo, el programa pondrá la lupa sobre la participación de los futbolistas colombianos que tendrán acción este jueves en los octavos de final de la UEFA Europa League, en una jornada clave para sus aspiraciones de avanzar en el certamen continental.

En el ámbito local, también habrá espacio para revisar los tres partidos programados para este jueves por la duodécima fecha de la Liga BetPlay, compromisos que seguirán moviendo la tabla de posiciones en la fase regular del campeonato.

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De igual manera, el espacio radial estará atento a lo que ocurra en la noche con el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, evento que definirá el camino de los equipos en ambos torneos continentales.

De esta forma, Hernán Peláez y Martín de Francisco ofrecerán un nuevo espacio de análisis, opinión y debate, abordando los temas más relevantes del día tanto en el contexto nacional como internacional, en una jornada cargada de fútbol.