Las cuentas de Santa Fe para clasificar a playoffs de la Liga BetPlay 2026-I

El empate 1-1 ante Deportivo Cali dejó a Independiente Santa Fe en una situación límite en la Liga BetPlay 2026-I, obligado a hacer cuentas para mantenerse con vida en la pelea por la clasificación a playoffs semifinales.

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Con 12 puntos en la tabla y ocho partidos aún por disputar, el equipo cardenal necesita mejorar considerablemente su rendimiento si quiere meterse entre los ocho mejores del campeonato. Tendría que hacer alrededor del 75 % de los puntos que tiene por delante.

¿Cuántos puntos debe sumar Santa Fe para jugar los playoffs?

El panorama es claro: tomando como referencia los 30 puntos que habitualmente aseguran la clasificación, Santa Fe está obligado a sumar al menos 18 unidades más en lo que resta del torneo.

Esto implica un margen de error mínimo, ya que deberá conseguir una campaña casi perfecta en el cierre de la fase regular para aspirar a seguir en competencia.

¿Cuántos partidos debe ganar Santa Fe para clasificar?

En términos prácticos, el equipo bogotano tendría que ganar seis de los ocho partidos restantes, o en su defecto, lograr cinco victorias y tres empates, una tarea compleja teniendo en cuenta su rendimiento actual.

El calendario tampoco da demasiadas concesiones, pues aunque tendrá cinco partidos en Bogotá, también deberá afrontar tres salidas exigentes a Bucaramanga, Ibagué y Pasto.

Los partidos que tiene por jugar Santa Fe

En casa, Santa Fe recibirá a Independiente Medellín, Llaneros, Cúcuta e Internacional, además de afrontar el clásico capitalino frente a Millonarios en condición de visitante, uno de los partidos más determinantes.

Fuera de Bogotá, el equipo cardenal tendrá que visitar a Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini, Deportes Tolima en el MAMUT (partido pendiente de la fecha 10) y Deportivo Pasto en el Libertad, tres plazas complicadas.

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Así, Independiente Santa Fe encara la recta final del campeonato con la obligación de sumar de a tres en la mayoría de sus compromisos, en un cierre que definirá si logra una clasificación que hoy parece muy lejana dado el nivel futbolístico que atraviesa.