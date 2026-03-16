Peláez y De Francisco EN VIVO HOY lunes 16 de marzo

El programa radial Peláez y De Francisco tendrá una nueva emisión este lunes 16 de marzo de 2026, la cual se podrá escuchar desde las 11:00 a. m. a través de La FM y también mediante la señal digital de Deportes RCN en YouTube, con análisis de los principales hechos del fútbol nacional e internacional.

Peláez y De Francisco EN VIVO HOY

Uno de los temas principales del programa será el balance de la undécima jornada de la Liga BetPlay, fecha que dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones y varios resultados que comienzan a perfilar a primeros eliminados de la fase regular.

Asimismo, durante la emisión se realizará la previa de la fecha 12 del campeonato, jornada que se disputará entre el martes y el viernes de esta misma semana y que contará con varios compromisos atractivos.

Otro de los temas que tendrá espacio en el programa será el desempeño de los futbolistas colombianos en el exterior, quienes continúan teniendo actividad en diferentes ligas de Europa y América.

Este seguimiento cobra relevancia debido a que se acerca una nueva convocatoria de la Selección Colombia, que se prepara para disputar partidos amistosos en el marco de su preparación para el próximo Mundial de Fútbol 2026.

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En particular, el programa analizará el momento futbolístico de varios jugadores que podrían ser llamados por el seleccionador Néstor Lorenzo para los compromisos frente a Selección de Croacia y Selección de Francia.

De esta manera, Hernán Peláez y Martín de Francisco ofrecerán un nuevo espacio de debate y análisis sobre la actualidad del fútbol colombiano, combinando opinión, contexto y seguimiento a los protagonistas del balompié nacional e internacional.