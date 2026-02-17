Peláez y De Francisco EN VIVO HOY martes 17 de febrero

Hernán Peláez y Martín de Francisco emiten este martes 17 de febrero su segundo programa en La FM, el cual se podrá sintonizar a partir de las 11:00 a. m. en 94.9 FM y la señal de YouTube de Deportes RCN.

Será un espacio para hablar de temas coyunturales relacionados con el fútbol y evocar algunos momentos históricos, siempre acompañados por una cuota de humor.

Peláez y De Francisco - segundo programa en VIVO

Peláez y De Francisco este martes 17 de febrero abordará la actualidad de James Rodríguez, quien no ha debutado en Minnesota United, y ni siquiera se ha unido a los entrenamientos de este equipo.

Además, se tocarán temas relacionados con la Selección Colombia, teniendo en cuenta que el entrenador Néstor Lorenzo ha sido relacionado con Boca Juniors para dirigir a ese club luego de la Copa del Mundo.

Asimismo, el debut de Independiente Medellín en la Copa Conmebol Libertadores será un tema a tratar por Peláez y De Francisco, recordando que será el primer club colombiano en tener actividad en esta edición del certamen cuando visite a Liverpool.