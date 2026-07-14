[Video] España opacó a Francia, la doblegó, y avanzó a la final del Mundial 2026

Contra todos los pronósticos, España firmó una de las actuaciones más convincentes de la Copa del Mundo y derrotó 2-0 a Francia para instalarse en la gran final del torneo. En Dallas, el equipo de Luis de la Fuente neutralizó de principio a fin al principal candidato al título y confirmó que está listo para pelear por la gloria mundial.

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Los franceses llegaban como favoritos no solo para superar esta semifinal, sino también para conquistar la Copa del Mundo, de acuerdo con las proyecciones estadísticas previas al compromiso. Sin embargo, sobre el terreno de juego fue España la que impuso las condiciones con un partido tácticamente impecable.

Resumen de España 2-0 Francia

La Roja asumió el control desde los primeros minutos, presionó alto, administró la posesión y redujo al mínimo los espacios para una selección francesa que nunca encontró la forma de hacer daño y terminó cayendo en la desesperación.

La recompensa llegó a los 20 minutos del primer tiempo. Lamine Yamal fue derribado dentro del área por un defensor francés, acción que el árbitro sancionó como penalti sin mayores discusiones.

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Mikel Oyarzabal tomó la responsabilidad desde los once metros y no falló. El delantero remató cruzado, a media altura, dejando sin opciones al arquero francés para establecer el 1-0 con el que España comenzó a inclinar la balanza.

Lejos de reaccionar, Francia siguió sin respuestas. El conjunto de Didier Deschamps no encontró claridad en ataque y chocó constantemente con una defensa española bien organizada, que controló cada intento del rival y administró la ventaja con autoridad.

En el segundo tiempo llegó el golpe definitivo. Pedro Porro construyó una pared con Dani Olmo, ingresó al área y definió con categoría ante la salida del guardameta francés para marcar el 2-0 y sentenciar una clasificación que ya parecía inevitable.

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Es la segunda vez que España clasifica a la final de un Mundial

Con el pitazo final, España aseguró apenas la segunda final de su historia en una Copa del Mundo. La primera fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos para conquistar el único título mundial de su historia. Ahora buscará repetir aquella hazaña.

La selección dirigida por Luis de la Fuente esperará en la gran final al ganador de la llave entre Inglaterra y Argentina, que se enfrentarán este miércoles en Atlanta.