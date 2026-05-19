Pep Guardiola, molesto con la prensa en Inglaterra: este sería el motivo

Una etapa de gloria para el Manchester City está por finalizar. Se trata de la era Pep Guardiola, quien tendría todo listo para dejar el cuadro ciudadano luego de ganarlo absolutamente todo. El desgaste se ha visto en las temporadas recientes, donde no es solo ganarlo, sino sostener un proceso más que exitoso, adaptado al tema de recambio.

Hoy se dio ese último golpe, que determinaría el destino de Pep Guardiola en el Manchester City. Los ciudadanos empataron a un gol con el Bournemouth, dejando sellado el título de Premier League para el Arsenal, luego de 24 años de sequía.

Hace unos días se filtró un video en el que Pep Guardiola estaba en el estadio Etihad, donde posaba con todos los trofeos conquistados en su paso por el Manchester City. A partir de allí, empezaron los chismes de su salida, sin ninguna claridad.

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A falta de la confirmación, Pep Guardiola arrancaría y le pondría fin a su paso por Inglaterra. Con ese contexto, al estratega no le gustó para nada que se filtrara su decisión, pues no la sabían ni los mismos jugadores del club.

La molestia de Pep Guardiola en Inglaterra

De acuerdo con información de The Sun, Pep Guardiola está molesto por la filtración de la información, respecto a su salida de del Manchester City. Y es que al entrenador no le gustó para nada, teniendo en cuenta que estaban pendientes del juego vs. Bournemouth, para definir el título de Premier League.

Adicionalmente, considera que fue en un momento de tensión, donde seguían con opciones en Premier League. Para agregarle, ningún jugador del plantel del Manchester City no sabía nada al respecto, tomó las riendas y los contextualizó, ofreciendo disculpas.

Los números de Pep Guardiola en el Manchester City

Pep Guardiola llegó para la temporada 2016 al Manchester City, dirigiendo en total 591 partidos, ganando 416, 86 empatados y 89 perdidos.