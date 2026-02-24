Perú confirmó dos amistosos de alto nivel para la fecha FIFA de marzo

La Copa Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y quedan menos de 110 días para que la pelota empiece a rodar en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que las selecciones participantes se empiezan a preparar para ello y las que no también contribuyen con ciertos partidos amistosos que también les ayuda no bajar el ritmo.

La Selección Peruana de Fútbol, la cual no logró su cupo para la cita orbital, confirmó oficialmente sus partidos amistosos internacionales para la próxima fecha FIFA de marzo de 2026, marcando el inicio de una nueva etapa bajo el mando del estratega brasileño Mano Menezes.

Perú disputa dos nuevos partidos amistosos

Dichos encuentros se llevará a cabo en Europa, se perfilan como pruebas de alto nivel para evaluar el estado del equipo, consolidar un plan de juego y proyectar talento rumbo a las futuras competiciones internacionales, en donde justamente está el proceso clasificatorio del Mundial 2030.

El primer compromiso de esta serie de amistosos será ante la selección de Senegal national football team, vigente campeón de la Africa Cup of Nations y uno de los equipos africanos más destacados en el panorama mundial. El duelo está programado para el sábado 28 de marzo de 2026, a partir de las 11:00 a. m. (hora peruana), en el icónico Stade de France de París, Francia.

Tres días más tarde, el martes 31 de marzo, Perú disputará su segundo amistoso de esta ventana internacional frente a Honduras national football team. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid, España, con inicio programado para la 1:00 p. m. (hora peruana).

Estos encuentros serán de gran importancia para los futuros proyectos de la selección, ya que marcarán el debut oficial de Mano Menezes al frente de la selección absoluta, un momento clave para que el entrenador pueda observar de primera mano el rendimiento de sus dirigidos y comenzar a construir una base sólida con vistas al futuro competitivo.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El Copa Mundial de la FIFA 2026 iniciará oficialmente el 11 de junio de 2026. El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, escenario histórico que se convertirá en el primer estadio en albergar tres inauguraciones de un Mundial (1970, 1986 y 2026).

La fase de grupos se extenderá durante las primeras semanas del torneo y la gran final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en el área metropolitana de Nueva York–Nueva Jersey.