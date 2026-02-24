River reemplazaría a Gallardo con técnico que dirigió al Real Madrid

Marcelo Gallardo anunció este lunes que desde el próximo jueves dejará de ser el entrenador de River Plate, cuando su equipo se mida en el estadio Monumental de Buenos Aires con el Banfield por la séptima jornada del torneo Apertura argentino.

La decisión fue comunicada este lunes tras la práctica del equipo a través de un video que River Plate compartió en sus redes sociales, entrenador que pone fin así a su segundo ciclo al frente del club ‘Millonario’, donde no ganó títulos y acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos.

Lea también: [Video] Marcelo Gallardo anunció con nostalgia su renuncia a River Plate

Los técnicos que suenan para llegar a River Plate; uno dirigió al Real Madrid

Como es costumbre en el mundo del fútbol, una vez se da la salida de un entrenador, inmediatamente van sonando nombres para reemplazarlo y el caso de Marcelo Gallardo en River Plate no es la excepción.

De acuerdo con información del Diario Olé de Argentina, los candidatos principales para llegar al equipo de la ‘banda cruzada’ son Hernán Crespo, hoy DT del San Pablo, y Santiago Solari, Director de Fútbol Profesional del Real Madrid desde el 2022, quien dirigió al primer equipo durante 32 partidos en la temporada 2018/2019 tras la destitución de Julen Lopetegui.

Otro técnico que aparece en la lista es Ariel Holan, quien recordemos fue ayudante de campo en el ciclo de Matías Almeyda en River Plate, quien actualmente no tiene equipo tras su salida de Rosario Central.

La fuente indica que hay más candidatos para ocupar el cargo que dejará Gallardo, pero que son más difíciles de cristaliza, donde aparece el ‘Chacho’ Coudet (DT de Alavés), Gabriel Milito (DT de Chivas), Pablo Aimar (CT de la Selección Argentina) y Ramón Díaz (libre).

Lea también Exfigura del Real Madrid, cerca de jugar con Messi en Inter Miami

El mal presente de River Plate

Actualmente, River atraviesa la peor racha del fútbol argentino, incluso por encima de equipos comprometidos con el descenso como Newell’s o Atlético Tucumán. La última vez que el club perdió 12 de 20 partidos fue entre 1910 y 1911, en la era amateur, lo que dimensiona la gravedad del momento.

A esto se suma otro dato que profundizó los malos rendimientos: la falta de respuesta ante un resultado adverso. La última vez que River dio vuelta un marcador en contra fue en 2024, cuando se impuso por 3-2 ante Instituto en Alta Córdoba, con goles de Pablo Solari, Paulo Díaz y Facundo Colidio.

En otras noticias: así anunció Marcelo Gallardo su renuncia a River Plate