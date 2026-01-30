Mano Menezes se despachó por el recambio en Perú: “Quita espacio”

Después de varios meses de búsqueda, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó a Mano Menezes como el nuevo director técnico para afrontar los retos, primero, de amistosos, en los cuales se espera ver el sello del brasileño en sus convocatorias y en conseguir resultados, segundo, en la Copa América de 2028 y a la par, las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030.

Entre las razones por las que tomó a la selección de Perú, afirmó en su presentación que le gustan los retos y que estaba listo para uno. Mano Menezes sabe que no será para nada fácil, es consciente de la necesidad que hay de que la ‘Bicolor’ vuelva a transmitir confianza y sabe que debe haber un cambio generacional.

No le cierra las puertas a Paolo Guerrero, André Carrillo y a los demás líderes, pero apuntó a los organizadores de la Liga 1 de Perú, dado que cree que no hay muchas oportunidades para los jugadores locales por la cantidad de extranjeros que puede tener cada club.

MANO MENEZES APUNTÓ EL PROBLEMA EN EL CAMBIO GENERACIONAL

En su presentación, enfatizó bastante en el tema de los jóvenes, pero dejó claro que la clave es combinar juventud con veteranía, “cuando somos jóvenes todavía no estamos maduros, no hemos vivido situaciones grandes e importantes como las que se experimentan en las selecciones y por eso los referentes son importantes. Pues los jóvenes, por más ímpetu que tengan, precisan tener al lado, tanto en el juego como en el comportamiento, a referentes”.

Justamente, del cambio generacional afirmó que hay una planificación de conversación constante con los clubes y con veteranos y juveniles para empezar a localizarlos y para saber el nivel competitivo que pueden ofrecer. En ese sentido, le preguntaron por el nivel de la Liga 1 de Perú, y ahí indicó el gran problema que existe.

El problema radica en la cantidad de extranjeros que se permiten en la Liga 1 de Perú. En estos momentos, siete foráneos pueden jugar, limitando así el trabajo de jugadores peruanos, “en Brasil tenemos nueve extranjeros, pero eso le quita espacio a los jugadores jóvenes que deberían estar allí. Cuando conversamos el otro día, le hice la pregunta a Jean Ferrari y al presidente (Agustín Lozano) sobre si estamos pensando estrategias para el fútbol peruano. Les planteé si podríamos cambiar eso para mejorar el fútbol local”.

El brasileño dejó claro que de igual manera sabe que es un trabajo de todos, él llegó con la propuesta, pero es algo en conjunto entre todos los actores para construir un mejor fútbol peruano, “debemos dar un paso adelante. Estamos llegando ahora, hemos dado nuestra opinión y luego caminaremos juntos en lo que debemos construir”.

Durante la presentación, también puntualizó en que ya tiene un plan para las convocatorias, “pretendo conversar con todos los técnicos sobre cómo están los jugadores y, a través de ellos, saber cómo se encuentran. Todos están con las puertas abiertas en la Selección Peruana”.