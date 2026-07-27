Pirlo no será técnico de Italia por polémica de apuestas deportivas

La Selección de Italia ha venido pasando por una racha bastante negativa de resultados en los últimos años, la cual los ha dejado sin Mundial en tres ocasiones, situación preocupante y que se pensaba se podría llegar a corregir con la llegada de Andrea Pirlo como director técnico.

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Andrea Pirlo no será el nuevo director técnico de la selección de Italia. El histórico exmediocampista, campeón del mundo con la Azzurra en 2006, confirmó este lunes que quedó fuera de la carrera por el banquillo nacional tras revelar que fue informado de que ya no era considerado para asumir el cargo.

Terminó la ilusión de Pirlo para dirigir a Italia

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Pirlo expresó su decepción con una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo: “Ayer supe que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de Italia”. El exentrenador de Juventus y actual técnico del Dubai United lamentó la situación y aseguró que en los últimos días observó con tristeza el debate que se generó alrededor de su nombre.

Lamentablemente la candidatura de Pirlo se debilitó debido a la polémica surgida por su papel como embajador de Fonbet, una casa de apuestas rusa, lo que causó que diversos sectores políticos y deportivos cuestionaran esa relación comercial por los vínculos de la empresa con empresarios rusos.

En su comunicado, el campeón del mundo defendió su trayectoria profesional y explicó que siempre ha trabajado respetando las leyes y los contratos de los países en los que ha ejercido su profesión. Además, insistió en que su colaboración con la compañía era exclusivamente de carácter comercial y deportivo.

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Con la salida definitiva de Pirlo de la lista de candidatos, la Federación Italiana deberá continuar la búsqueda del entrenador que lidere un nuevo ciclo para la selección. Nombres como Antonio Conte y Roberto Mancini vuelven a sonar con fuerza mientras la Azzurra intenta encontrar al técnico que la devuelva al protagonismo internacional y recupere el prestigio perdido en los últimos años.

"Lamento que una decisión fundamentada en criterios deportivos rápidamente se haya convertido en una polémica pública en la que se me han atribuido intenciones e ideas que no reflejan mi personalidad".

¿Cuándo fue el último Mundial que jugó Italia?

El último Mundial que disputó Italia fue el de Brasil 2014. Desde entonces, la cuatro veces campeona del mundo no ha logrado clasificarse a las siguientes tres ediciones de la Copa del Mundo: Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos-Canadá-México 2026.

En Brasil 2014, la selección italiana integró el Grupo D junto a Inglaterra, Costa Rica y Uruguay. Su campaña fue la siguiente:

Italia 2-1 Inglaterra

Italia 0-1 Costa Rica

Italia 0-1 Uruguay

Con esos resultados, terminó tercera de su grupo y quedó eliminada en la fase de grupos. Ese último encuentro es recordado, entre otras cosas, por el mordisco de Luis Suárez a Giorgio Chiellini.