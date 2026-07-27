Juan Fernando Quintero podría volver al FPC tras cercanía en Medellín

La novela de Juan Fernando Quintero sobre su continuidad en River Plate ha dado bastante de qué hablar y podría llegar a su final pronto, ya que en el cuadro 'millonario' seguiría habiendo complicaciones y que para nadie es un secreto que al jugador le gusta estar presente en el FPC, además de que lo favorece con sus asuntos familiares.

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El volante de la Selección Colombia sigue dejando su futuro en "veremos", ha dado polémicas declaraciones sobre lo que ocurre con Eduardo Coudet, las ofertas por su fichaje "van y vienen", pero habría acercamientos o pistas sobre un posible regreso al FPC, ya que actualmente está en Colombia y disputó un partido de lujo en el Atanasio Girardot.

Juan Fernando Quintero jugó en Medellín durante sus problemas con River Plate

Juanfer regresó a Colombia tras su participación en la Copa Mundial y en su regreso se fueron revelando varias noticias polémicas con respecto a su DT y continuidad en River, las cuales se intensificaron con una licencia para presentarse a los entrenamientos del conjunto de la banda cruzada a final de mes.

Quintero dio a conocer la verdad de lo que ocurre con Eduardo Coudet, con quien al parecer no tiene una buena relación y el cual no se ha contactado con él desde que viajó a representar a la 'tricolor' en la Copa Mundial 2026, razón por la cual parece que el volante no es prioridad para el argentino.

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Varios clubes se han enterado de la situación y estarían llevando a cabo sus respectivas ofertas por quedarse con sus derechos deportivos, incluyendo equipos de la Serie A de Italia, del Brasileirao y últimamente se le estaría vinculando con el FPC.

A quintero se le ha visto con Cristian Daes, uno de los patrocinadores más importantes de Junior, pero para nadie es un secreto que su pasión es jugar con Medellín. Por el momento no se ha hecho nada oficial, pero una versión que podría fortalecer esta situación es que el mediocampista está en la ciudad y jugó un partido amistoso en el Estadio Atanasio Girardot en la despedida de Macnelly Torres, lo que podría generar acercamientos con el 'poderoso de la montaña' o el FPC.

Quintero explotó y mandó feroz recado

El exfutbolista del Porto de Portugal. Juan Fernando Quintero, primero, no ocultó que desde que partió hacia el Mundial 2026 no tiene comunicación con Eduardo Germán Coudet.

“El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial se había hablado con el presidente otra cosa. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Yo tenía desde antes del Mundial el viaje”, expresó.

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¿Cómo le ha ido a Quintero en su regreso a River Plate?

El regreso de Juan Fernando al Fútbol de Argentina fue uno de los más esperados y la verdad es que no ha decepcionado a pesar de lo cambios que se han venido dando dentro del equipo, tal como el cambio de Marcelo Gallardo, quien fue el encargado de traerlo de regreso en la temporada 2025 tras su paso por América.

Desde entonces, Quintero ya ha tenido la oportunidad de jugar 40 partidos, más de 2.000 minutos dentro del campo de juego en los cuales se ha podido reportar con 5 goles y 7 asistencias.