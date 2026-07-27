Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II tras la fecha 1

El viernes 24 de julio comenzó de manera oficial una nueva edición de la Liga Betplay, en donde se dieron bastante goles y resultados positivos en distintas ciudades del país, los cuales comenzaron a causar movimientos interesantes en la tabla de posiciones.

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A lo largo de la primera jornada varios de los grandes perdieron partidos que los dejan al fondo de la tabla y con la obligación de reponerse lo más pronto posible, tal como es el caso de Millonarios y Santa Fe. Mientras que Nacional también quedó al fondo, pero porque no pudo disputar su partido correspondiente contra Boyacá Chicó tras ser aplazado.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II

El regreso de la Liga Betplay lo inauguraron Llaneros y Pereira, un duelo que se llevó el conjunto de Villavicencio, por la mínima diferencia y que también le da un duro golpe a la tabla del descenso.

Posterior a ello se vio la primera victoria de Cali al mando de Dudamel en el semestre de clausura con un equipo que se reestructuró casi que por completo en su plantilla, pero que al parecer le rindió frutos al vencerlo 2-0. Esta dosis ganadora la replicó Once Caldas cerrando la jornada goleando 5-1 a Cúcuta en el Estadio Palogrande.

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Luego comenzaron las caídas de los grandes, la de Millonarios a mano de Bucaramanga, la de Junior frente a Tolima y la de Santa Fe contra Águilas Doradas, causando estragos en la tabla de posiciones que quedó de la siguiente manera:

Aquí está la tabla de posiciones con posición, equipo y puntos:

Posición Equipo Puntos

1 Once Caldas 3

2 América 3

3 Deportivo Cali 3

4 Medellín 3

5 Águilas Doradas 3

6 Tolima 3

7 Bucaramanga 3

8 Llaneros 3

9 Fortaleza 1

10 Alianza 1

11 Atlético Nacional 0

12 Boyacá Chicó 0

13 Pasto 0

14 Junior 0

15 Santa Fe 0

16 Millonarios 0

17 Deportivo Pereira 0

18 Internacional de Palmira 0

19 Jaguares 0

20 Cúcuta Deportivo 0

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¿Cuándo se juega la segunda fecha de la Liga Betplay 2026-II?

Se aproximan un par de días de descanso y acción en la Copa Betplay, por lo que la segunda fecha de la Liga Betplay comenzará el jueves 30 de julio con el encuentro entre Bucaramanga vs Llaneros en el Estadio Américo Montanini y terminará en el Estadio El Campín con el partido entre Santa Fe vs Once Caldas el domingo 2 de agosto.