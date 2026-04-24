Polémico delantero de América volverá para el clásico ante Cali

Se acerca el cierre del "todos contra todos" de la Liga Betplay 2026 de apertura, pero no antes sin que se dispute finalmente el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, en donde justamente estaría en juego la clasificación del cuadro 'azucarero'.

El equipo comandado por Rafael Dudamel tendrá la oportunidad de auspiciar como local, pero esto no quiere decir que el de David González ceda terreno a pesar de ya estar clasificado, por lo que volvería a contar con un joven delantero como lo es Tilman Palacios, quien en su momento tuvo un papel determinante para el equipo.

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Tilman Palacios volvería a jugar con América

El rendimiento de la 'mechita' comenzó a bajar, hasta el punto en el que llegó a peligrar su lugar dentro de los ocho mejores de la competencia local y esta situación se habría trasladado a la Copa Sudamericana, ya que sufrió en su debut ante Macará.

Tilman Palacios es el protagonista de esta historia, una joven promesa en la zona ofensiva de tan solo 20 años que poco a poco fue desapareciendo con goles o asistencias, por lo que el estratega antioqueño habría tomado una drástica decisión con respecto a su futuro.

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David González habría decidido dejar por fuera a Tilman Palacios durante varios partidos, incluyendo encuentros de Copa Sudamericana, ya que no pasa por su mejor momento en la zona ofensiva del equipo, pero el voto de confianza recaería para un duelo importante como lo es el clásico ante Cali.

El duelo ante el cuadro 'azucarero' se llevaría a cabo el sábado 25 de abril en le Estadio Deportivo Cali y contaría con la presencia del extremo de 20 años, aunque todavía no tendría asegurado su puesto en la nómina titular.

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¿Cómo le ha ido a Tilman Palacios con América en la presente temporada?

David González le dio su voto de confianza a Tilman para el arranque de la temporada 2026, habiendo jugado 14 partidos, incluyendo Copa Sudamericana, más de 900 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con dos goles y una asistencia.