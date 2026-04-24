América sufre antes del clásico: Dimayor confirmó múltiples sanciones

David González y el América de Cali ya cuentan con la buena noticia de haber sellado la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I gracias a la victoria que aseguraron en condición de visitante por partido pendiente ante Fortaleza.

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En el camino se viene un clásico ante el Deportivo Cali con la necesidad de sacar un triunfo para acomodarse en una mejor posición e intentar mantenerse dentro de las primeras casillas. La obligación es más para el cuadro azucarero que necesita ganar para seguir en la pelea por clasificar dentro de los ocho.

Durante los dos últimos encuentros, América de Cali priorizó algunas posiciones en cancha y utilizó nóminas mixtas para resguardar fichas claves de cara al clásico. Seguramente, David González saldrá con todo su arsenal, pero, infortunadamente, el Comité Disciplinario de la Dimayor notificó sanciones importantes que inquietan bastante.

LOS DOS JUGADORES SANCIONADOS EN AMÉRICA DE CALI

Antes de que acabaran los primeros 45 minutos ante Fortaleza, América sufrió bastante por la expulsión de Jorge Daniel Valencia. El delantero ecuatoriano subió su pierna e impactó en el brazo de un contrario y dejó al club vallecaucano con diez jugadores.

Luego, cuando acabó el compromiso hubo una riña entre jugadores de Fortaleza y América que terminó con múltiples expulsiones. Anteriormente, Sebastián Oliveros, el preparador físico del cuadro bogotano y Cristian Santander vieron la tarjeta roja. En el equipo caleño, José Cavadía también fue sancionado con una roja.

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Bajo ese panorama, el Comité Disciplinario de la Dimayor emitió una nueva resolución que indicó que Jorge Daniel Valencia tendrá que pagar una fecha de sanción, y, además, América tendrá que pagar $350,181. En ese sentido, por juego brusco no podrá estar frente al Cali, pero sí con el Pereira en la fecha definitiva.

Mientras tanto, José Cavadía vio la tarjeta roja por conducta violenta contra el adversario, según la resolución. Tendrá que pagar dos fechas y regresará en el primer partido de los cuartos de final de la Liga BetPlay. Además, multaron al club y tendrá que pagar $758,725.

LAS MULTAS QUE IMPACTAN AL AMÉRICA DE CALI

Aparte de estas dos bajas que tendrá el América de Cali, la institución también deberá pagar $1,750,905 por recibir cuatro amonestaciones en el mismo partido. Jorge Soto, Josen Escobar, Yeison Guzmán y Luis Mina vieron la tarjeta amarilla. Una multa que se combina con las de la sanción de Daniel Valencia y José Cavadía.

Sin embargo, eso no es lo único. La resolución también tiene que ver con la fecha pasada en la que América superó a Millonarios. Cuando Jhon Murillo marcó el gol, el extremo se quitó la camisa para celebrar y esto equivale a una “multa de diez y siete millones quinientos nueve mil cincuenta pesos ($17.509.050), por incurrir en la infracción descrita en el artículo 69 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 17ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club América de Cali S.A. y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A”.

LA ALINEACIÓN QUE PONDRÍA AMÉRICA DE CALI EN EL CLÁSICO VALLECAUCANO

Por ahora, David González ha sido cauto con el equipo que va a alinear, pero, seguramente por ser un clásico, saldrá con su mejor plantilla para sacar adelante el resultado y privar a su acérrimo rival de conseguir una victoria para estar dentro de los ocho primeros.

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En el arco seguiría con Jorge Soto que le dio garantías ante Fortaleza. Luego estarían Luis Miguel Mina, Marlon Torres, Cristian Tovar y Omar Bertel. Posteriormente, en el mediocampo tienen la baja de José Cavadía, que, de igual forma no es recurrente titular.

Ahí estarían Josen Escobar, Rafael Carrascal en la zona medular. Más adelantados figurarían Tomás Ángel, Yeison Guzmán y Jhon Murillo. Por la ausencia de Jorge Daniel Valencia, en el ataque estaría Adrián Ramos como titular.