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Selección Colombia

La Selección Colombia suma un nuevo integrante para la Copa del Mundo

El director técnico Néstor Lorenzo toma importantes decisiones antes de la Copa del Mundo.
Daniel Zabala
Néstor Lorenzo definió los días para entregar la lista de 26 jugadores para el Mundial
Néstor Lorenzo en la rueda de prensa // Colprensa

La Selección Colombia ya adelanta su preparación para la Copa del Mundo 2026. Desde el pasado 25 de mayo, el equipo nacional comenzó a concentrarse en Bogotá, en donde cumple con jornadas de trabajo en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol y en el estadio Metropolitano de Techo.

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Néstor Lorenzo suma un nuevo integrante a su cuerpo técnico

En medio de las jornadas de trabajo, se conoció en las últimas horas que el director técnico Néstor Lorenzo sumó un nuevo integrante a su equipo de trabajo .

Se trata de Freddy Hurtado, quien fue el entrenador de la Selección Colombia sub 17 que se quedó con el título del Campeonato Sudamericano.

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A pesar de que no se dieron a conocer las funciones que cumplirá Hurtado, sí se informó que será uno de los ayudantes de Lorenzo, que ya cuenta con Luis Amaranto Perea, los preparadores físicos Fernando Alloco y Leandro Jorge, y el preparador de arqueros Alejandro Otamendi.

Cronograma de trabajo de Colombia antes del Mundial

La Selección Colombia continuará con sus trabajos en Bogotá hasta el 4 de junio. El equipo nacional tiene previsto enfrentar el 1 de junio a Costa Rica en el estadio El Campín en el partido de despedida con su afición.

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Posteriormente, la selección colombiana se desplazará a San Diego, Estados Unidos, en donde chocará con Jordania el domingo 7 de junio.

Luego, desde el 11 de junio, la Selección Colombia se instalará en su sede en Guadalajara.

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