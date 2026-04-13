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Mundial 2026

¿Por qué el Mundial 2026 será en 3 países?

Por primera vez el Mundial contará con tres países como anfitriones.
Nicolás Restrepo Guaqueta
FIFA confirmó que el Mundial 2026 sigue rompiendo récords
AFP

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo y lo cierto es que la edición del 2026 será única por los cambios en el formato.

Por primera vez, el Mundial contará con 48 selecciones, una expansión impulsada por la FIFA con el objetivo de hacer el torneo más inclusivo y representativo a nivel global. Este aumento en el número de equipos implica más partidos, más sedes y una infraestructura mucho más amplia, algo que difícilmente podría asumir un solo país sin elevar de forma significativa los costos y riesgos.

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En ese contexto, la candidatura conjunta surgió como una solución lógica. Estados Unidos aporta estadios de gran capacidad, experiencia organizativa y un mercado comercial sólido; México suma tradición futbolera y ciudades con historia mundialista; mientras que Canadá refuerza la proyección del torneo hacia nuevos públicos y mercados en crecimiento.

De esta forma, el 68° Congreso de la FIFA, realizado en Moscú, Rusia, el 13 de junio de 2018 tomó la decisión de que la edición número 23 del Mundial tenga como sede tres países.

Así, la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será recordada por su formato ampliado, sino por inaugurar una nueva era en la organización del evento más importante del fútbol, donde la cooperación internacional se convierte en protagonista tanto como el balón.

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Sedes del Mundial 2026

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Canadá: Vancouver y Toronto.

México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

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