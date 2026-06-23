Portugal intimida a Colombia con goleada a Uzbekistán

La jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial se está acercando a su final y junto con ello se conoció el nombre de una nueva selección clasificada a la siguiente instancia, la de Portugal, la cual respondió con autoridad cuando más lo necesitaba tras un difícil debut ante Congo.

Después del inesperado empate en la jornada inaugural, el conjunto dirigido por Roberto Martínez goleó 5-0 a Uzbekistán y no solo dio un paso importante hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026, sino que además puso en aprietos a Colombia en la lucha por el primer lugar del Grupo K.

Portugal el líder de Grupo K tras goleada a Uzbekistán

Cuando apenas transcurrían seis minutos desde que el juez central del partido dio el pitazo inicial, apareció Cristiano Ronaldo en el área para zafarse de la marca de los defensores rivales para enviar el balón al fondo de la red con un certero remate de pierna derecha.

El segundo gol llegó gracias a Nuno Mendes, quien demostró carácter para tomar la posesión de la pelota en un tiro libre y ampliar el marcador.

Lejos de conformarse con la ventaja, los europeos mantuvieron la presión durante toda la primera mitad y a los 39 minutos volvió a aparecer Cristiano Ronaldo. El capitán recibió dentro del área, encontró el espacio suficiente para rematar y firmó su doblete de la tarde, alcanzando además una nueva marca histórica en las Copas del Mundo convirtiéndose en el primer jugador en anotar en seis ediciones.

Sobre el minuto 60 llegó una jugada desafortunada, Abdukodir Khusanov intentó despejar un balón dentro del área, pero terminó enviándolo a su propia portería. El autogol decretó el 4-0 y desató la celebración portuguesa. Finalmente la goleada la cerró Rafael Leao luego de un certero remate de pierna derecha que terminó con el balón en el ángulo.

Más allá del resultado, ese quinto tanto puede tener consecuencias importantes en la clasificación del Grupo K. Colombia había iniciado la jornada como líder gracias a su victoria sobre Uzbekistán, pero la contundente goleada portuguesa mejoró considerablemente la diferencia de gol de los europeos. Con ambas selecciones apuntando a la clasificación, cada anotación puede ser determinante para definir quién terminará en la primera posición.

¿Dónde ver Colombia vs República Democrática del Congo?

En cuanto a la transmisión, el compromiso podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la aplicación del Canal RCN, disponible para dispositivos móviles y plataformas digitales, lo que permitirá ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

Toda la actualidad relacionada con el Mundial 2026, la Selección Colombia y este compromiso estará disponible en el portal web de Deportes RCN, donde se publicarán noticias, análisis, estadísticas y reacciones antes y después del partido.

Tabla de posiciones del Grupo de Colombia en el Mundial

1. Portugal | 4 puntos | +5 DG

Colombia | 3 punto | +2 DG Congo| 1 punto | 0 DG

4. Uzbekistán | 0 puntos | -7 DG