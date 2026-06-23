VIDEO - Golazo de Nuno Mendes y Portugal le gana 2-0 a Uzbekistán en la Copa del Mundo

La selección de Portugal se está sacudiendo del empate sufrido en la primera fecha en la Copa del Mundo y este martes 23 de junio le gana a Uzbekistán con marcador de 2-0 en tan solo 20 minutos.

Después de la apertura del marcador por parte de Cristiano Ronaldo al minuto 6, los dirigidos por Roberto Martínez ampliaron la ventaja en el minuto 17 con un sorpresivo tanto del lateral izquierdo Nuno Mendes.

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Así fue el gol de Nuno Mendes para Portugal frente a Uzbekistán

En el minuto 17, Portugal tuvo un tiro libre a favor desde una distancia aproximada de 20 metros por todo el carril central del terreno de juego.

Frente el balón se paró Cristiano Ronaldo, quien se perfiló como el principal candidato para cobrar la infracción.

Sin embargo, Portugal sorprendió, ya que el lateral izquierdo Nuno Mendes tomó la iniciativa para ejecutar el tiro libre y mandar el esférico al fondo de la red.

Mendes cobró con fortaleza con su guayo izquierdo, por lo que la pelota pasó por debajo del guardameta de Uzbekistán, que nada pudo hacer para evitar el gol.

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Portugal se acerca a la clasificación

Con la victoria sobre Uzbekistán, la selección de Portugal está llegando a cuatro puntos en el grupo K y se estaría asegurando la clasificación a los dieciseisavos de final.