Sin duda alguna, los últimos Mundiales de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo ya de por sí son históricos. El argentino pegó primero en el debut con tres goles frente a Argelia que sirvieron para igualar al máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo que era Miroslav Klose con 16 tantos. La idea era poder superarlo en los siguientes partidos y lo logró.

Lionel Messi marcó dos goles frente a Austria para sumar 18 tantos en la historia. Su principal seguidor y que lo puede desbancar es Kylian Mbappé que tiene 16, pero Cristiano Ronaldo no se queda atrás después de su primer doblete en el Mundial de 2026.

Con una volea en los primeros seis minutos y cuando se acababa el primer tiempo, un remate cruzado al palo inferior significó el primer doblete de Cristiano Ronaldo en el Mundial. Se acerca a Lionel Messi, pero todavía lo ve un poco complicado, pues, tendría que hacer una hazaña frente a Colombia y en las siguientes instancias.

LA DIFERENCIA GOLEADORA ENTRE LIONEL MESSI Y CRISTIANO RONALDO

Gracias a sus cinco tantos en lo que va del Mundial, Lionel Messi ya llegó a 18 anotaciones. Cristiano Ronaldo está un poco atrás en esa incesante pelea que tienen los astros de Argentina y de Portugal. El luso apenas suma diez anotaciones desde que arrancó su historia mundialista en el 2006.

Bajo ese panorama, a Cristiano Ronaldo le quedan ocho anotaciones para llegar a la misma línea de Lionel Messi que es el máximo artillero de la historia de los Mundiales con 18 anotaciones. Al luso le tocará ser una máquina goleadora en las siguientes fechas y en las siguientes instancias para poder igualarlo o superarlo.

Portugal es una de las candidatas a llegar lejos, especialmente por la necesidad que tiene Cristiano Ronaldo en conseguir una Copa del Mundo que es lo que le ha hecho falta en su carrera deportiva. Lionel Messi ya tiene este trofeo y en eso le saca mucha diferencia.

De igual manera, Cristiano Ronaldo cabalga en soledad para llegar a su anotación 1,000. Seguramente esperará llegar a esa cifra y luego podría pensar en el retiro. Su último Mundial podría catapultarlo a esa marca histórica.

LOS DOS RÉCORDS QUE LIONEL MESSI NO LE PODRÁ QUITAR A CRISTIANO RONALDO

Parece muy poco probable que en el futuro haya algún jugador que le pueda quitar a Cristiano Ronaldo dos logros que, por ejemplo, ni Lionel Messi podrá lograr. Con el doblete del astro luso ante Uzbekistán, CR7 no solo llegó a diez anotaciones apretando el récord del argentino, sino que se convirtió en el jugador más veterano en firmar dos goles en un partido.

El lunes 22 de junio, Lionel Messi marcó dos goles contra Austria con 38 años y 363 días. A nada de cumplir 39 años, se convirtió en el jugador más veterano en anotar un doblete. Sin embargo, Cristiano lo superó el día siguiente con los dos goles convertidos frente a Uzbekistán. Lo logró con 41 años, y 138 días.

Además de superar a Lionel Messi, también dejó atrás a Roger Milla que marcó dos goles contra la Selección Colombia en 1990 con 38 años y 34 días. Una historia que será difícil de superar, al igual que, tras su primer gol, se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Mundiales diferentes.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.