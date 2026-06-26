Portugal priorizó a Colombia: Roberto Martínez reveló preocupación

Sin duda alguna, uno de los partidos más importantes de este Mundial 2026 en la fase de grupos es nada más ni nada menos que el Portugal vs Colombia que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El escenario seguramente estará lleno de camisetas amarillas apoyando al seleccionado de Sudamérica.

Esta será la primera vez que Portugal y Colombia se vean las caras en la historia. Por esta razón, no hay estadísticas que favorezcan a alguna de las dos en el historial. Los colombianos arrancaron con pie derecho el certamen dejando atrás a la dura prueba de Uzbekistán con un 3-1 y luego, sumaron nuevamente tres puntos con la República Democrática del Congo por la mínima diferencia.

Por su parte, Portugal inició el Mundial con dudas ante la selección congoleña y corrigieron en la segunda salida superando con goleada a Uzbekistán. Roberto Martínez se refirió en rueda de prensa previa lo que representa este juego ante los colombianos.

¿HACE CUÁNTO PORTUGAL EMPEZÓ A PREPARAR EL PARTIDO VS COLOMBIA?

Claramente cuando las selecciones conocen a sus rivales en un torneo prestigioso como un Mundial, arranca la preparación para la primera fecha. Así lo hizo Colombia al jugar en la altura y midiéndose con un rival asiático para llegar con un mejor panorama para el debut con Uzbekistán.

Roberto Martínez reveló que el partido que prepararon desde que conocieron los rivales fue nada más ni nada menos que el de Colombia. Y es que, el español sabía que los colombianos tendrían un buen nivel por el recorrido de Néstor Lorenzo. Tal vez por eso, no estuvieron a la altura para sacar la victoria con Congo en el debut.

El entrenador ibérico señaló que, “el partido contra Colombia ya empezamos a prepararlo en marzo. Ya hemos tenido entrenamientos en Miami para poder adaptarnos al clima. El planteamiento, antes del Mundial, era asentarnos en Miami para preparar este partido con Colombia. Los jugadores están preparados para el aspecto físico y el desafío de jugar en estas condiciones, que son diferentes a las de Europa. Si hay un partido que hemos tenido para preparar, es este”.

Bajo ese panorama, Roberto Martínez no duda en que están de la mejor forma preparados para este reto con una preparación que arrancó en marzo y que han contado con la adaptación necesaria al clima en Miami. Las altas temperaturas pueden ser un problema, pero parece que ya saben cómo lidiar ante el aspecto meteorológico.

EL RESPETO QUE LE TIENEN A COLOMBIA EN EL MUNDIAL

La selección de Portugal ya tiene la clasificación definida para los dieciseisavos de final y lo que hay que decidir ahora en este compromiso será la del primer y segundo puesto. Ser líder es esencial para tener un camino entre lo que cabe, más sencillo.

En los Mundiales no hay un partido fácil, pero quedar líder podría significar enfrentar a uno de los mejores terceros y evitar a un primero de grupo. Colombia por ahora está en esa posición liderando con seis unidades, mientras que los lusos son segundos con cuatro.

Roberto Martínez indicó que, “en un torneo como un Mundial no hay camino o posición sencilla. Lo importante es llegar de la mejor forma posible al siguiente partido, y eso solamente lo consigues ganando. Respetamos mucho a Colombia, es un partido diferente a nivel táctico respeto a los anteriores. Queríamos usar estos tres partidos para preparar el 'segundo' Mundial”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.