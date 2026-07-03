[Video] Croacia hizo un golazo, pero nuevamente fue invalidado

Croacia volvió a quedarse con el grito de gol ahogado frente a Portugal en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Cuando el partido estaba igualado 1-1, el conjunto balcánico encontró nuevamente el camino al arco rival, aunque la acción fue invalidada por fuera de lugar.

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La jugada se presentó sobre el minuto 80, cuando Mateo Kovacic filtró un preciso pase desde la mitad de la cancha que dejó a un compañero en posición de definir. La acción terminó en una gran definición que significaba el 2-1 parcial para los croatas.

Sin embargo, la celebración duró muy poco. De inmediato, el juez de línea levantó la banderola al advertir una posición adelantada en el inicio de la jugada, decisión que posteriormente fue ratificada, anulando así la anotación.

Video del segundo gol anulado a Croacia contra Portugal

Las repeticiones mostraron que se trató de un fuera de juego muy ajustado, suficiente para que el tanto no subiera al marcador en un momento clave del compromiso.

El equipo dirigido por Zlatko Dalić lamentó una nueva anotación invalidada, pues anteriormente ya le habían anulado otro gol cuando ganaba 1-0, también por posición adelantada.

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La falta de contundencia terminó pasándole factura a Croacia. Después de esa acción llegó el gol que le dio la ventaja definitiva a Portugal y, para completar una noche de frustración para los balcánicos, un nuevo tanto volvió a ser invalidado, cerrando un partido cargado de emociones y decisiones milimétricas del cuerpo arbitral.